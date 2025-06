Huawei Pura 80: neue Details zur Kamera

Es gibt neue Hinweise zur Technik der Pura 80 Serie von Huawei und vor allem die Kamera steht im Zentrum einige neuer Leaks.

Das Kamera-Setup der neuen Modelle soll 4 Objektive umfassen und wie folgt aussehen:

50mp 1″ variable aparture

50mp 1/1.3″ Dual focal length

40mp Ultra-Wide

2mp RM

Aktuell sind dies natürlich nur Leaks und noch keine bestätigen Details. Dazu wird spannend, welche Kamera das Huawei P80 pro bekommen wird.

Huawei Pura 80 soll größten Kamera-Bump im Smartphone Bereich bekommen

Es gibt ein paar neue Hinweise zum Pura 80. Die Serie soll im kommenden Jahr wieder Flat-Screen als auch Curved-Modelle beinhalten und einige Neuerungen bei der Kamera bekommen (einige Features haben wir hier im Artikel bereits beschrieben). Dazu wird wohl auch das Design angepasst, denn der Leaker spricht von einem „Quirky camera hump“ – also einem merkwürdigen Kamera-Buckel. Huawei scheint also beim Kamera-Bereich auf der Rückseite einige ungewöhnliche Veränderung zu planen. Vielleicht gibt es auch bald das erste Bild-Material dazu.

Mittlerweile hat der Leaker das auch nochmal präzisiert und spricht von „one of the largest camera humps on smartphones“. Die neue Technik bei der Handykamera der Huawei Pura 80 Modelle scheint also Platz zu brauchen und Huawei räumt dieser Technik bei den neuen Modelle auch richtig viel Platz ein. Leider fehlen bisher noch genaue Maße und Abmessungen. Die Kamera lässt aber bereits jetzt einiges erwarten.

UPDATE Dazu wird Huawei wohl die sogenannte Art Edition bei den Modellen zurück bringen. Beim P70 hatte das Unternehmen darauf verzichtet. Die Art Edition bei Huawei Smartphones bezieht sich auf spezielle, oft limitierte Editionen von Geräten, die sich durch einzigartige Designs, Farben oder Materialien auszeichnen. Diese Editionen sind häufig in Zusammenarbeit mit Künstlern oder Designern entstanden und bieten den Nutzern eine Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben. Entsprechend ist auch der Preis höher. Leider ist nicht bekannt, ob diese Edition dann auch in Deutschland angeboten werden wird.

Huawei Pura 80 soll modernen LOFIC Sensor für die Kamera bekommen

Die neuen Huawei Pura 80 werden im kommenden Jahr wieder ein spannendes Update im Bereich der Handykameras bringen, denn das Kamerasystem soll mit der neuen LOFIC Technik aufgerüstet werden. Die integrierte LOFIC-Technologie (Light Optimization for Fast Image Capture) optimiert die Lichtverarbeitung und ermöglicht schnellere Autofokussierung sowie eine verbesserte Bildqualität bei schnellen Bewegungen.

Dabei setzt das Unternehmen auf den OV50X LOFIC Sensor von OmniVision. Der OV50X verfügt über eine besonders große Sensorfläche, was zu einer besseren Lichtaufnahme und somit zu detailreicheren Bildern führt, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Sensor kann einen größeren Bereich an Helligkeitswerten erfassen, sodass sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche eines Bildes detailliert dargestellt werden können.

Allerdings ist unklar, ob der Sensor in allen Modellen der Huawei Pura 80 Serie zum Einsatz kommen wird. Aufgrund der höheren Kosten für diese Technik kann es durchaus sein, dass nur die teureren Pro-Modelle des Pura 80 dieses System bekommen.

Für was steht LOFIC bei Handykameras?

LOFIC ist eine Abkürzung, die in Verbindung mit Kamerasensoren auftaucht und für „Light Optimization for Fast Image Capture“ steht. Es handelt sich um eine Technologie, die darauf abzielt, die Bildqualität bei schnellen Aufnahmen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, zu verbessern.

Wie funktioniert LOFIC?

Schnellere Autofokussierung: LOFIC ermöglicht eine deutlich schnellere Autofokussierung, da der Sensor in der Lage ist, Lichtinformationen effizienter zu verarbeiten.

Höherer Dynamikumfang: Durch LOFIC wird der Dynamikumfang eines Bildes erweitert. Das bedeutet, dass sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bereiche eines Bildes detailreicher dargestellt werden können.

Geringeres Rauschen: Auch bei schlechten Lichtverhältnissen produziert ein Sensor mit LOFIC weniger Bildrauschen, was zu klareren und detailreicheren Bildern führt.

Vorteile von LOFIC:

Bessere Action-Aufnahmen: Dank der schnellen Autofokussierung und des hohen Dynamikumfangs sind Action-Aufnahmen mit LOFIC-Sensoren schärfer und detailreicher.

Verbesserte Low-Light-Performance: Selbst bei wenig Licht liefert ein LOFIC-Sensor noch gute Ergebnisse.

Flexiblere Belichtung: Die Technologie ermöglicht eine flexiblere Belichtung, sodass auch schwierige Lichtsituationen besser gemeistert werden können.

Wo wird LOFIC eingesetzt?

LOFIC findet vor allem in modernen Smartphones und Digitalkameras Anwendung, insbesondere in solchen, die für anspruchsvolle Fotografen und Videografen entwickelt wurden.

