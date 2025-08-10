Samsung Galaxy Ring 2: neues Patent zeigt projizierbares Display

Die wenigen Steuerungsmöglichkeiten beim Samsung Ring sind ein Problem für die Nutzbarkeit, aber ein neues Patent von Samsung zeigt, wie das Unternehmen möglicherweise damit umgehen will. Das Patent beschreibt dabei ein Display, das vom Ring aus direkt auf die Handy eingeblendet wird und dort weitere Möglichkeiten zur Steuerung gibt. Das kennt man bereits von Smart-Bands für das Handgelenk, bei denen mit solchen eingeblendeten Steuerelementen experimentiert wird. Für den Galaxy Ring macht dies natürlich besonders Sinn, weil andere Steuerungsmöglichkeiten eher limitiert sind. Leider gilt auch hier: ein Patent ist ein guter Schritt, aber leider keine Gewähr, dass dies auch so umgesetzt wird.

Samsung Galaxy Ring 2 könnte als VR-Steuerung dienen

Samsung hat eine neues Patent zugesprochen bekommen, dass zeigt, wie der Galaxy Ring genutzt werden könnte, um die Steuerung in VR-Umgebungen zu realisieren. Mit einem Headset braucht man normalerweise separate Steuerelemente um Aktionen auszuführen. Das könnte zukünftig der Galaxy Ring übernehmen und die passenden Daten dazu an die VR Brille senden. Auf diese Weise wären weitere Geräte unnötig und der Ring hätte eine weitere interessante Funktion über das reine Aufzeichnen von Gesundheitsdaten hinaus.

Samsung Galaxy Ring 2: Neues Patent zeigt Aufladung per Smartphones

Samsung arbeitet Berichten zufolge an weiteren Technik-Updates der zweiten Generation seines Smart-Rings. Eine kürzlich entdeckte Patentanmeldung gibt Einblicke in die Ladedetails des kommenden Wearables. Der aktuelle Samsung Galaxy Ring unterstützt sowohl kabelgebundenes als auch kabelloses Laden über das Aufbewahrungsetui.

Laut der Patentanmeldung bei der WIPO, die im Juli letzten Jahres eingereicht und vor wenigen Tagen genehmigt wurde (Anmeldenummer WO/2025/063477), könnte der zukünftige Samsung Galaxy Ring über die Rückseite eines kompatiblen Samsung-Smartphones aufgeladen werden. Das Gerät soll mit Sensoren ausgestattet sein, die erkennen, ob der Ring korrekt platziert wurde, andernfalls werden Benachrichtigungen zur richtigen Positionierung gesendet.

Die kabellose Ladeschaltung überträgt dann Strom an den Akku des Smart-Rings, wobei Details wie Ladezustand und Akkustand auf dem Smartphone angezeigt werden. Das Konzept ähnelt dem umgekehrten kabellosen Laden, das viele Flaggschiff-Smartphones zur Aufladung kompatibler Zubehörteile wie TWS-Kopfhörer oder Smartwatches unterstützen. Ob Samsung diese Ladefunktion in die zweite Generation des Galaxy Rings integriert, bleibt abzuwarten. Ein Bericht aus Korea deutet darauf hin, dass der südkoreanische Hersteller plant, das kommende Wearable mit einem Feststoffakku statt eines Lithium-Ionen-Akkus auszustatten, was die Akkulaufzeit im Vergleich zum ersten Modell verlängern könnte.

Patent beschreibt die Steuerung der Galaxy Watch

Samsung hat ein neues Patent zugesprochen bekommen, dass die Steuerung der Galaxy Watch über den Galaxy Ring beschreibt. Das Unternehmen arbeitet also weiter daran, denn eigenen Ring mit weiteren Funktionen aufzurüsten und den Nutzen des Ringes über reine Messung von Biodaten hinaus zu erhöhen. Ob dieses Patent aber bereits beim Galaxy Ring 2 umgesetzt werden wird, ist noch nicht sicher. Es gibt leider auch immer wieder den Fall, dass diese Patente in der Schublade verschwinden.

Im Patent sind dabei eine ganze Reihe von möglichen Szenarien beschrieben:

Der Prozessor kann so konfiguriert sein, dass er mithilfe des mindestens einen Sensors erste Informationen über die Ausrichtung des ersten tragbaren Geräts an einem ersten Körperteil des Benutzers erfasst.

Der Prozessor kann mit dem ersten tragbaren Gerät verbunden sein und so konfiguriert sein, dass er zweite Informationen über die Ausrichtung des zweiten tragbaren Geräts von einem zweiten tragbaren Gerät an einem zweiten Körperteil des Benutzers empfängt.

Der Prozessor kann so konfiguriert sein, dass er eine Benachrichtigung ausgibt, die ihn anweist, basierend auf den ersten und zweiten Informationen die Position oder Ausrichtung des zweiten tragbaren Geräts am zweiten Körperteil zu ändern.

Neuer Ring soll Temperatur von Dritt-Objekten messen können

Es gibt neue Patente rund um den kommenden Galaxy Ring von Samsung und es zeigt sich, dass das Unternehmen an einer ganzen Reihe von eventuellen Neuerungen arbeitet.

Laut einem bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO) eingereichten Patent von Samsung befindet sich der Temperatursensor auf der Innenseite des Rings, die zum Finger zeigt. Der Ring ist mit einem Bewegungssensor (z. B. Beschleunigungssensor, Gyroskop) ausgestattet, der die Bewegungen des Fingers oder der Hand verfolgen kann. Dadurch erkennt der Ring seine Position (z. B. wenn er sich einer Person nähert) und wie er genutzt wird. Die Messung des Lichtdurchflusses im Blut könnte hierbei ebenfalls nützlich sein. Anhand der Bewegungen kann der Ring bestimmen, was gemessen wird. Stimmt die erkannte Bewegung mit einem bestimmten Muster überein (z. B. das Ausstrecken der Hand zur Temperaturmessung), aktiviert sich der Temperatursensor.

Der Ring ist so konzipiert, dass er zwischen der Hauttemperatur des Trägers und der Oberflächentemperatur einer anderen Person oder eines Objekts unterscheiden kann. Diese Unterscheidung ist wichtig, um Verwechslungen zwischen Körpertemperatur und externen Oberflächen zu vermeiden.

Laut Patent kann der Ring visuell, akustisch oder taktil Benachrichtigungen senden, möglicherweise bei ungewöhnlichen Messwerten. Die erste Generation des Galaxy Rings (Hands-on-Eindruck) verfügt jedoch weder über Haptik noch ein Display für Benachrichtigungen.

Falls der Ring keine direkte Benachrichtigungsfunktion bietet, könnte die gemessene Temperatur in der zugehörigen Smartphone-App angezeigt werden.

Neues Patent zeigt Steuerung von Drittgeräten

Samsung hat ein neues Patent zugesprochen bekommen, dass zeigt, was die kommenden Generationen von Galaxy Ringen möglicherweise können werden.

Laut dem eingereichten Patent kann der Samsung Smart Ring mit Geräten verbunden werden, insbesondere mit Displays, wie in den Diagrammen. Es scheint, dass der Smart Ring zwischen zwei Geräten kommunizieren kann: einem Laptop und einem Tablet. Damit lässt sich das Display des Gerätes steuern und Objekte bewegen. Der Samsung Smart Ring ist damit sogar in der Lage, Inhalte von einem Display auf ein anderes zu verschieben, ähnlich wie bei Apple-Geräten. Der S Pen von Samsung kann ebenfalls bestimmte Funktionen wie die Steuerung von Medien, das Vorrücken von Folien in PPTs, das Vergrößern und mehr nutzen, aber es ist nicht möglich, Inhalte von einem Gerät auf ein anderes zu verschieben. Dieses Patent deutet darauf hin, dass der Smart Ring der Lage sein wird, Dateien zwischen Geräten auszutauschen, aber dies ist vorerst nur Spekulation.

Das ist bisher zum Galaxy Ring 2 bekannt

Samsung arbeitet an einem Nachfolger für den Galaxy Ring und in den letzten Wochen sind bereits Details dazu geleakt, was genau das Unternehmen für die nächste Generation des smarten Ringes plant. Konkret gab es einen Beitrag auf der Suchmaschine/Blogging-Plattform Naver mit einigen Details zum Samsung Galaxy Ring 2:

wichtigster Punkt ist, dass der Galaxy Ring 2 „etwas früher als ursprünglich geplant“ erscheinen wird – da der aktuelle Ring im Sommer vorgestellt wurde, könnte es sein, dass der Ring 2 bereits im Frühjahr oder sogar zusammen mit den Galaxy S25 auf den Markt kommt

dazu soll der Ring etwas dünner ausfallen als in diesem Jahr. Samsung geht also auf die Kritik von vielen Nutzer ein, die den Ring zu groß fanden und arbeitet an einen kleineren Version, die am Finger weniger auffällt. Ob sich das generell auf das Design des Ringes auswirken wird, bleibt aber offen.

daneben soll der Ring auch eine bessere Akkulaufzeit bekommen und über neue Funktionen verfügen, wobei aber offen blieb, was genau das Unternehmen verbessert hat

Grundsätzlich scheint Samsung also das Konzept beim Galaxy Ring 2 beizubehalten und wahrscheinlich bleiben auch die Ringgrößen bzw. Fingergrößen und der Preis vergleichbar mit dem aktuellen Modell. Man sollte also keine grundsätzlichen Veränderungen erwarten, sondern eher kleinere Verbesserungen in vielen Bereichen.