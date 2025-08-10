Windows 11: wie lange gibt es Support und neue Versionen?

Microsoft bietet für Windows 11 unterschiedliche Supportzeiträume, abhängig von der jeweiligen Version und Edition. Für Privatanwender mit den Editionen Home und Pro gilt in der Regel ein Supportzeitraum von 24 Monaten ab Veröffentlichung einer neuen Version. Das bedeutet, dass beispielsweise die Version 22H2 bis zum 8. Oktober 2024 unterstützt wird, während die neuere Version 23H2 bis zum 11. November 2025 Sicherheitsupdates erhält. Die aktuellste Version, 24H2, wird voraussichtlich bis zum 13. Oktober 2026 unterstützt.

Wer derzeit die neuste Version von Windows 11 nutzt, kann damit also auf jeden Fall bis Oktober kommenden Jahres arbeiten. Danach müsste man wohl die jeweils neuere Version installieren um weiteren Support zu bekommen.

Wann es generell keine weitere Versionen für Windows 11 gibt, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wird erst Windows 12 erscheinen, bevor Microsoft dazu mehr Details veröffentlicht.

Aktuelle Support-Enddaten nach Version

Version Editionen Support-Ende 21H2 Home, Pro 10. Oktober 2023 22H2 Home, Pro 8. Oktober 2024 22H2 Enterprise, Education, IoT 14. Oktober 2025 23H2 Home, Pro 11. November 2025 24H2 Home, Pro 13. Oktober 2026

Quelle: Microsoft Lifecycle-Dokumentation

Was bedeutet das für dich?

Privatanwender mit Home oder Pro sollten regelmäßig auf die neueste Version aktualisieren, um weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten.

Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit Enterprise- oder Education-Versionen haben meist längere Supportzeiträume (36 Monate).

Windows 11 SE, die Schulversion, wird bis Oktober 2026 unterstützt.

Warum ist das wichtig?

Nach dem Support-Ende gibt es keine Sicherheitsupdates mehr – das macht das System anfällig für Angriffe. Microsoft empfiehlt daher dringend, rechtzeitig auf neuere Versionen umzusteigen.

