Windows 11: wie lange gibt es Support und neue Versionen?

Microsoft bietet für Windows 11 unterschiedliche Supportzeiträume, abhängig von der jeweiligen Version und Edition. Für Privatanwender mit den Editionen Home und Pro gilt in der Regel ein Supportzeitraum von 24 Monaten ab Veröffentlichung einer neuen Version. Das bedeutet, dass beispielsweise die Version 22H2 bis zum 8. Oktober 2024 unterstützt wird, während die neuere Version 23H2 bis zum 11. November 2025 Sicherheitsupdates erhält. Die aktuellste Version, 24H2, wird voraussichtlich bis zum 13. Oktober 2026 unterstützt.
Wer derzeit die neuste Version von Windows 11 nutzt, kann damit also auf jeden Fall bis Oktober kommenden Jahres arbeiten. Danach müsste man wohl die jeweils neuere Version installieren um weiteren Support zu bekommen.
Wann es generell keine weitere Versionen für Windows 11 gibt, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wird erst Windows 12 erscheinen, bevor Microsoft dazu mehr Details veröffentlicht.
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Support-Enddaten nach Version
|Version
|Editionen
|Support-Ende
|21H2
|Home, Pro
|10. Oktober 2023
|22H2
|Home, Pro
|8. Oktober 2024
|22H2
|Enterprise, Education, IoT
|14. Oktober 2025
|23H2
|Home, Pro
|11. November 2025
|24H2
|Home, Pro
|13. Oktober 2026
Quelle: Microsoft Lifecycle-Dokumentation
Was bedeutet das für dich?
- Privatanwender mit Home oder Pro sollten regelmäßig auf die neueste Version aktualisieren, um weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten.
- Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit Enterprise- oder Education-Versionen haben meist längere Supportzeiträume (36 Monate).
- Windows 11 SE, die Schulversion, wird bis Oktober 2026 unterstützt.
Warum ist das wichtig?
Nach dem Support-Ende gibt es keine Sicherheitsupdates mehr – das macht das System anfällig für Angriffe. Microsoft empfiehlt daher dringend, rechtzeitig auf neuere Versionen umzusteigen.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.