Paukenschlag: Apple cancelt iPhone 14 und iPhone SE in der EU

Noch sind die iPhone 14 Modelle und auch das iPhone SE auch in Deutschland verfügbar aber angeblich will Apple die Geräte bereits zum Ende Dezember 2024 aus dem Store nehmen. Zumindest in den Ländern der EU werden die Smartphones dann nicht mehr angeboten. Hintergrund ist die EU Verordnung zum Ladekabel- und Anschluss. Die iPhone SE und iPhone 14 haben noch den Lightning-Anschluss und erfüllen damit diese Richtlinie nicht. Um Ärger zu vermeiden, nimmt Apple die Geräte daher lieber aus dem Shop

Bei MacGeneration schreibt man dazu:

Das iPhone SE sowie das iPhone 14 und 14 Plus werden aus den Apple Stores in den Ländern der Europäischen Union verschwinden, diese Modelle sind die letzten, die mit einem Lightning-Anschluss ausgestattet wurden. Nach unseren Informationen wird Apple das iPhone SE, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus aus seinem Online-Shop und seinen Stores entfernen. Es entspricht der Richtlinie der Europäischen Union, die ein universelles Ladegerät – nämlich einen USB-C-Anschluss – für alle Mobiltelefone und andere Produktkategorien vorschreibt.

Apple selbst hat diesen Schritt bisher noch nicht bestätigt, aber die rechtlichen Regelungen sind klar und Apple hat bereits angekündigt, dass man sie umsetzen wird. Da es wohl kein Technik-Update für die Modelle geben wird, bleibt natürlich nur, die Smartphones aus dem Verkauf zu nehmen. Insbesondere beim iPhone SE fehlt aktuell der Nachfolger. Die neue Version soll erst im Frühjahr 2025 zur Verfügung stehen. Bis dahin dürfte es in Deutschland und in der EU keine SE-Version der iPhone Modelle geben.

Zuletzt aktualisiert: 15. Dezember 2024