Honor Magic 8 Serie: Aufladung mit bis zu 120 Watt

Das Honor Magic 8 und das Honor Magic 8 Pro setzen neue Maßstäbe in Sachen Schnelllade-Technologie. Während das Honor Magic 8 mit einer beeindruckenden Ladeleistung von 90 Watt ausgestattet ist, geht das Honor Magic 8 Pro noch einen Schritt weiter und bietet eine ultraschnelle 120-Watt-Ladung. Beide Geräte ermöglichen damit eine extrem kurze Ladezeit, die den Alltag spürbar erleichtert.

Beim Honor Magic 8 sorgt die 90W-Schnellladefunktion dafür, dass der Akku in weniger als einer halben Stunde nahezu vollständig aufgeladen werden kann – ideal für Nutzer, die viel unterwegs sind und ihr Smartphone schnell wieder einsatzbereit benötigen. Das Gerät kombiniert diese Ladegeschwindigkeit mit einem effizienten Energiemanagement, sodass auch bei intensiver Nutzung eine lange Akkulaufzeit gewährleistet ist.

Details zur Kamera und erste Bilder

Honor plant nach neuen Berichten angeblich eine deutliche Aufwertung der Kamera beim Honor Magic 8. Das neue Smartphones soll demnach eine 1-Zoll-Lofic-Hauptkamera und ein 200-MP-Doppelteleobjektiv erhalten und damit wohl in Sachen Hardware im Vergleich zum Vorgänger deutlich aufgewertet werden.

LOFIC ist eine Abkürzung, die in Verbindung mit Kamerasensoren auftaucht und für „Light Optimization for Fast Image Capture“ steht. Es handelt sich um eine Technologie, die darauf abzielt, die Bildqualität bei schnellen Aufnahmen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, zu verbessern. Auch das Huawei Pura 80 soll beispielsweise die Lofic-Technik bekommen.

UPDATE II Es gibt neue Details zur Technik der Magic 8 Serie. Vor allem die Kamera künnte dabei ein

Center Camera Module (Oreo)

200MP Periscope Telephoto (Pro)

dToF + New small unit

7000mAh+ Akku + 90W aufladen

Black and White color variants

Die Magic 8-Serie ist im Netz aufgetaucht: Die chinesische Version bietet beeindruckende 90 W Ladeleistung und einen Akku mit über 7000 mAh. Die globale Variante hingegen setzt auf 100 W Schnellladen, kombiniert mit einem etwas kleineren Akku von über 5000 mAh – spannend für Technikfans weltweit.

UPDATE Es gibt erste Render Grafiken der neuen Serie und wenn die Bilder stimmen, wird Honor wohl keine größeren Änderungen am Design im Vergleich zum Vorgänger vornehmen. Zentral ist wieder das große Kamera-Modul, welches die Rückseite dominiert.

Honor Magic 8 Serie soll bis zu 6 Modelle umfassen

Honor arbeitet derzeit am internationalen Marktstart der Magic 7 Serie, aber die Nachfolger werden bereits entwickelt und wenn die aktuellen Leaks dazu stimmen, wird das Unternehmen die Modellpalette wohl deutlich ausweiten. Im Gespräch sind bis zu 6 Modelle der der Magic 8 Serie und dabei wird vor allem der günstigere Preisbereich verstärkt.

Konkret könnte die Serie wie folgt aussehen:

Magic 8 Lite

Magic 8

Magic 8 Pro mini

Magic 8 Pro

Magic 8 Ultra

Magic 8 RSR Porsche Design

Das Magic 8 Lite dürfte dabei wieder günstiger ausfallen und nicht die Technik der Topmodelle bieten, während das Magic 8 pro mini eventuell kleiner ist, aber die Technik der Serie komplett bietet – faktisch als kompaktes Premium-Modell aufgestellt ist.

Das Magic 8 RSR wird wieder in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelt und wird wie auch in diesem Jahr Designelemente der Porsche Modelle mitbringen. Dafür ist dieses Gerät dann auch das teuerste Modell der Reihe.

Was auffällt ist, dass Honor den Trend zu einem Slim-Modelle wohl nicht mitgeht. Sowohl Samsung als auch Apple werden in diesem Jahr wohl dünnere Topmodelle auf den Markt bringen. Bei Honor scheint dies aktuell noch nicht geplant, aber vielleicht geht man diesen Weg ja bei einer anderen Modell-Reihe.

BILD Magic Pro 7 RSR