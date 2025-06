Kommt die Perplexity AI auf Samsung Smartphones?

Samsung setzt derzeit bei Galaxy AI vor allem auf Google Gemini, um die KI Funktionen zu realisieren. Das könnte sich aber zukünftig ändern, den angeblich steht das Unternehmen kurz von einem Deal mit Perplexity. Die Perplexity AI ist im Web bereits gut erreichbar und könnte mit dieser Zusammenarbeit zukünftig auch den Weg auf die Samsung Geräte finden. Galaxy AI oder zumindest Teile davon könnten dann von einem neuen Sprachmodell gesteuert werden. Samsung selbst hat dazu allerdings noch keine Details gegeben. Die aktuellen Hinweise stammen von Marc Gurman, der gewöhnlich in solchen Sache gut informiert ist.

Gurmann schreibt selbst dazu:

Samsung steht kurz vor einem umfassenden Deal mit Perplexity über Investitionen und die umfassende Integration des Bixby-Assistenten und des Webbrowsers in Geräte, wie mir berichtet wurde. Auch Erzrivale Apple ist an einer Zusammenarbeit mit Perplexity interessiert.

Vor allem die Suchtechnologie von Perplexitiy scheint für Samsung spannend zu sein. Damit könnte sich das Unternehmen auch von der Google Websuche unabhängig machen und die Geschäfte damit selbst übernehmen, statt diesen Traffic Google zu überlassen.

Google zahlt derzeit viel Geld an Samsung, damit das Unternehmen auf den Smartphones die Google Suche standardmäßig nutzt. Wenn Samsung aber zu der Überzeugung kommt, dass man selbst mehr Geld verdienen könnte, wenn man eine eigenen KI-Lösung anbietet, könnte Google diesen Zugang verlieren. Der Suchmaschinenriese war in letzter Zeit ohnehin eher durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Die eigenen KI Antworten in der Suche lieferten teilweise haarsträubende Ergebnisse und viele Webseiten mit guten Inhalten sind gar nicht mehr in den vorderen Suchergebnissen zu finden. Der Deal mit Perplexity AI könnte Samsung eine Ausweg bieten um wieder bessere Suchergebnisse auf den eigenen Geräten anzubieten.