Nervige Gruppeneinladungen bei WhatsApp abschalten – so einfach ist es

Viele kennen das Problem: Man wird ohne Rücksprache in WhatsApp-Gruppen mit irrelevanten Themen, GIFs oder Links aufgenommen. Das kann störend sein, besonders wenn immer wieder dieselben Personen Gruppen zu trivialen Themen erstellen. Teilweise werden ins solchen Gruppen auch direkte Betrugsangebote gepostet, so dass so was auch richtig gefährlich sein kann. Glücklicherweise bietet WhatsApp Einstellungen, um zu steuern, wer einen automatisch zu Gruppen hinzufügen darf.

Wie kann man verhindern, automatisch zu WhatsApp-Gruppen hinzugefügt zu werden?

Man kann in den Datenschutzeinstellungen von WhatsApp festlegen, wer einen zu Gruppen einladen darf. Dazu folgende Schritte:

WhatsApp öffnen. Zu Einstellungen gehen. Den Punkt Datenschutz auswählen. Auf Gruppen tippen. Eine der folgenden Optionen wählen: Alle : Jeder, auch Nicht-Kontakte, kann einen automatisch hinzufügen.

: Jeder, auch Nicht-Kontakte, kann einen automatisch hinzufügen. Meine Kontakte : Nur Personen aus der Kontaktliste dürfen einen hinzufügen.

: Nur Personen aus der Kontaktliste dürfen einen hinzufügen. Meine Kontakte außer …: Einzelne Kontakte auswählen, die einen nicht automatisch hinzufügen dürfen.

Kann man komplett verhindern, automatisch zu Gruppen hinzugefügt zu werden?

WhatsApp bietet keine direkte „Niemand“-Option, obwohl dies einst angekündigt wurde. Ein Trick hilft jedoch: Meine Kontakte außer … wählen und in der Kontaktliste Alle Kontakte auswählen markieren. Dadurch kann niemand aus der aktuellen Kontaktliste einen automatisch hinzufügen. Wichtig: Dies gilt nur für bestehende Kontakte, nicht für zukünftige, die man später hinzufügt.

HINWEIS Solche Einladungen sind erfreulicherweise kein Anzeichen dafür, dass das eigene Handy gehackt wurde. Meistens stammen die Rufnummern aus Datenleaks von großen Portalen und man kann daher wenig dagegen machen.

Was passiert, wenn man automatische Einladungen blockiert?

Personen, die einen nicht automatisch hinzufügen dürfen, müssen eine Einladung senden. Man erhält eine Anfrage, die man annehmen oder ablehnen kann. Wird die Anfrage ignoriert, wird man nicht zur Gruppe hinzugefügt. So behält man die Kontrolle, ohne Einladungen zu verpassen.

Kann man eine Gruppe verlassen, ohne dass es auffällt?

Ja, dank neuerer Updates kann man Gruppen diskret verlassen. Nur der Administrator der Gruppe wird darüber informiert, andere Mitglieder nicht.

Gibt es weitere Tipps für mehr Privatsphäre auf WhatsApp?

Ja, in den Datenschutzeinstellungen kann man festlegen, wer Profilbild, Status oder „Zuletzt online“ sehen darf. Ebenso kann man einzelne Kontakte blockieren, um unerwünschte Nachrichten zu vermeiden.

Zusätzliche Infos:

Um Umfragen in Gruppen zu erstellen, in einen Chat gehen, auf das Büroklammer-Symbol tippen und „Umfrage“ wählen.

Für werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook bietet Meta ein kostenpflichtiges Abonnement (ca. 10 €/Monat, je nach Region). Details sind auf den Plattformen verfügbar.

Mit diesen Einstellungen kann man unerwünschte Gruppen-Einladungen reduzieren und die WhatsApp-Nutzung angenehmer gestalten.

