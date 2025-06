Telekom: 5G Ausbau je nach Bundesland bereits bei 100 Prozent

Die Deutsche Telekom hat beim Ausbau ihres 5G-Netzes beeindruckende Fortschritte erzielt, wie der aktuelle „Vernetzt“-Podcast mit Moderatorinnen Nicole Schmidt und Sandra Robach zeigt. Seit 2023 ist die Flächenabdeckung auf fast 90 % gestiegen, während 98 % der Haushalte in Deutschland Zugang zum 5G-Netz haben. Dies entspricht einer enormen Ausbauleistung, da die 5G-Frequenzen erst vor sechs Jahren erworben wurden.

Rekordtempo beim Ausbau

In den letzten zwei Jahren hat die Telekom rund 3.000 neue 5G-Mobilfunkstandorte errichtet – keine Mobilfunktechnologie wurde schneller ausgerollt. Besonders Baden-Württemberg sticht mit einem Flächenzuwachs von 20 % hervor, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (17 %) und dem Saarland (16 %). Stadtstaaten wie Bremen und Hamburg erreichen nahezu 100 % Abdeckung bei Fläche und Haushalten. Schleswig-Holstein führt bei der Flächenabdeckung mit 93 %, Nordrhein-Westfalen bei der Haushaltsabdeckung mit 99 %.

Erfolge auch im ländlichen Raum

Auf Landkreisebene verzeichnet der Kreis Biberach in Oberschwaben den größten 5G-Zuwachs mit 42 % mehr Flächenabdeckung seit 2023, gefolgt von Ravensburg (38 %) und Dillingen an der Donau (34 %). Damit schreitet der Ausbau nicht nur in Großstädten, sondern auch in Mittelstädten und ländlichen Regionen voran.

Herausforderungen und Unterstützung gefragt

Trotz der Erfolge bleibt der steigende Datenverkehr eine Herausforderung, und letzte „weiße Flecken“ müssen geschlossen werden. Dafür sucht die Telekom geeignete Standorte und ruft Kommunen sowie Grundstückseigentümer zur Unterstützung auf. Interessierte können sich bei der Deutschen Funkturm melden, die Standorte für die Telekom baut, um Flächen wie Dächer oder Grundstücke bereitzustellen.

„Gemeinsam können wir das Netz zukunftssicher machen“, betonen die Moderatorinnen. Der Podcast unterstreicht: Die 5G-Zukunft ist in weiten Teilen Deutschlands bereits Realität, doch die Arbeit geht weiter.

Den kompletten Podcast gibt es hier zum Nachhören.