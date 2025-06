Huawei Pocket 2 Premium Edition soll am 26. Juni starten

Das Huawei Pocket 2 Premium Edition ist die neueste Iteration des beliebten Klapp-Smartphones des chinesischen Technologieriesen. Die Premium-Variante, die laut aktuellen Leaks bereits am 26. Juni 2025 in China auf den Markt kommt, bringt spannende Upgrades und einen attraktiveren Preis. Leider dürften die Modelle wohl wieder nicht den Weg nach Europa finden und daher auch in Deutschland nicht verfügbar sein. Die Technik ist aber dennoch richtig interessant.

Technische Spezifikationen und Neuerungen

Die Premium Edition des Huawei Pocket 2 baut auf den Stärken des ursprünglichen Modells auf, das im Februar 2024 vorgestellt wurde, und bringt einige bedeutende Verbesserungen:

Prozessor : Das Herzstück der Premium Edition ist der Kirin 9020A-Chip, der bereits im Huawei Mate 70 Pro Premium Edition zum Einsatz kommt. Dieser 5G-fähige Prozessor bietet eine 12-Kern-Architektur (1 großer Kern @ 2,40 GHz, 6 mittlere Kerne @ 2,00 GHz, 4 kleine Kerne @ 1,60 GHz) und liefert laut Huawei eine um 35 % verbesserte Leistung im Vergleich zum Mate 60 Pro. Der Chip nutzt Hyperthreading für effizienteres Multitasking und ist mit der Maleoon 920 3cu GPU gekoppelt. Im Vergleich zum Kirin 9000S des Standardmodells ist dies ein deutlicher Sprung in Sachen Performance.

: Das Herzstück der Premium Edition ist der Kirin 9020A-Chip, der bereits im Huawei Mate 70 Pro Premium Edition zum Einsatz kommt. Dieser 5G-fähige Prozessor bietet eine 12-Kern-Architektur (1 großer Kern @ 2,40 GHz, 6 mittlere Kerne @ 2,00 GHz, 4 kleine Kerne @ 1,60 GHz) und liefert laut Huawei eine um 35 % verbesserte Leistung im Vergleich zum Mate 60 Pro. Der Chip nutzt Hyperthreading für effizienteres Multitasking und ist mit der Maleoon 920 3cu GPU gekoppelt. Im Vergleich zum Kirin 9000S des Standardmodells ist dies ein deutlicher Sprung in Sachen Performance. Display : Das Gerät behält das 6,94-Zoll-LTPO-OLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2690 x 1136 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Das runde 1,15-Zoll-OLED-Zweitdisplay (340 x 340 Pixel) bleibt ebenfalls erhalten und dient für Benachrichtigungen und Schnellzugriffe.

: Das Gerät behält das 6,94-Zoll-LTPO-OLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2690 x 1136 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Das runde 1,15-Zoll-OLED-Zweitdisplay (340 x 340 Pixel) bleibt ebenfalls erhalten und dient für Benachrichtigungen und Schnellzugriffe. Kamera : Die Quad-Kamera bleibt unverändert: 50 MP Hauptkamera (f/1.6, OIS), 12 MP Ultra-Weitwinkel (f/2.2), 8 MP 3x-Teleobjektiv (f/2.4, OIS) und ein 2 MP Hyperspektral-Sensor für UV-Erkennung. Die 10,7 MP Selfie-Kamera (f/2.2) unterstützt 4K-Video. Diese Ausstattung macht das Pocket 2 zu einem der stärksten Kamerahandys in der Klappkategorie.

: Die Quad-Kamera bleibt unverändert: 50 MP Hauptkamera (f/1.6, OIS), 12 MP Ultra-Weitwinkel (f/2.2), 8 MP 3x-Teleobjektiv (f/2.4, OIS) und ein 2 MP Hyperspektral-Sensor für UV-Erkennung. Die 10,7 MP Selfie-Kamera (f/2.2) unterstützt 4K-Video. Diese Ausstattung macht das Pocket 2 zu einem der stärksten Kamerahandys in der Klappkategorie. Akku und Laden : Der 4.520 mAh Akku unterstützt 66 W kabelgebundenes und 40 W kabelloses Laden. Eine Vapour Chamber sorgt für effiziente Wärmeableitung.

: Der 4.520 mAh Akku unterstützt 66 W kabelgebundenes und 40 W kabelloses Laden. Eine Vapour Chamber sorgt für effiziente Wärmeableitung. Speicher und RAM : Die Premium Edition bietet 12 GB RAM mit 256 GB oder 512 GB Speicher. Gerüchte über eine Variante mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher gibt es, diese wurde jedoch nicht bestätigt.

: Die Premium Edition bietet 12 GB RAM mit 256 GB oder 512 GB Speicher. Gerüchte über eine Variante mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher gibt es, diese wurde jedoch nicht bestätigt. Betriebssystem : Im Gegensatz zum Original, das mit HarmonyOS 4.0 (noch teilweise Android-basiert) lief, kommt die Premium Edition mit HarmonyOS 5.0, einem vollständig proprietären System ohne Android-Abhängigkeit. Dies verspricht eine bessere Optimierung zwischen Hardware und Software.

: Im Gegensatz zum Original, das mit HarmonyOS 4.0 (noch teilweise Android-basiert) lief, kommt die Premium Edition mit HarmonyOS 5.0, einem vollständig proprietären System ohne Android-Abhängigkeit. Dies verspricht eine bessere Optimierung zwischen Hardware und Software. Design und Farben : Die Premium Edition führt neue Farben ein: Rococo White, Tahitian Grey, Yahei und Taro Purple. Das Design bleibt elegant mit einem „Zero-Gap“-Scharnier, einer IPX8-Zertifizierung und einem veganen Leder-Finish an der Rückseite. Das Gerät ist 7,25 mm dünn und wiegt 199 Gramm.

: Die Premium Edition führt neue Farben ein: Rococo White, Tahitian Grey, Yahei und Taro Purple. Das Design bleibt elegant mit einem „Zero-Gap“-Scharnier, einer IPX8-Zertifizierung und einem veganen Leder-Finish an der Rückseite. Das Gerät ist 7,25 mm dünn und wiegt 199 Gramm. Konnektivität: Zwei-Wege-Satellitenkommunikation, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC und microSD-Unterstützung sind an Bord.

Preis und Verfügbarkeit in China

Die Premium Edition ist in China deutlich günstiger als das Originalmodell:

12 GB RAM + 256 GB Speicher: 5.499 Yuan (~740 EUR)

12 GB RAM + 512 GB Speicher: 5.999 Yuan (~810 EUR)

Zum Vergleich: Das Standardmodell startete bei 7.499 Yuan (~1.000 EUR). Der Verkaufsstart ist für den 26. Juni 2025 angesetzt, wie Huawei über X-Posts bestätigte.

Kommt die Premium Edition nach Deutschland?

Die Verfügbarkeit des Huawei Pocket 2 Premium Edition in Deutschland bleibt ungewiss. Das Standardmodell wurde bisher ausschließlich in China vertrieben, obwohl Gerüchte im Mai 2024 auf einen möglichen globalen Release hindeuteten, gestützt durch Zertifizierungen und ein geleaktes Poster.

Allerdings sprechen mehrere Faktoren gegen einen Launch in Deutschland:

US-Sanktionen : Huawei ist durch westliche Sanktionen stark eingeschränkt, was die Produktion und den Vertrieb eigener 5G-Chips wie des Kirin 9020A erschwert. Dies führt dazu, dass Huawei den Fokus auf den chinesischen Markt legt, wo die Nachfrage hoch ist und keine Google-Dienste benötigt werden.

: Huawei ist durch westliche Sanktionen stark eingeschränkt, was die Produktion und den Vertrieb eigener 5G-Chips wie des Kirin 9020A erschwert. Dies führt dazu, dass Huawei den Fokus auf den chinesischen Markt legt, wo die Nachfrage hoch ist und keine Google-Dienste benötigt werden. HarmonyOS : Die Abkehr von Android und die Nutzung von HarmonyOS 5.0 machen das Gerät für internationale Märkte weniger attraktiv, da Google-Dienste wie der Play Store fehlen. Huawei bietet zwar Kompatibilität mit Android-Apps an, aber die Benutzererfahrung ist eingeschränkt.

: Die Abkehr von Android und die Nutzung von HarmonyOS 5.0 machen das Gerät für internationale Märkte weniger attraktiv, da Google-Dienste wie der Play Store fehlen. Huawei bietet zwar Kompatibilität mit Android-Apps an, aber die Benutzererfahrung ist eingeschränkt. Wirtschaftliche Prioritäten: Huawei hat laut Berichten nicht die Kapazität, alle Geräte global anzubieten, da die Produktion eigener Chips begrenzt ist. Geräte wie das kommende Pura 80 oder P70 werden für internationale Märkte priorisiert.

Ein globaler Release wäre mit einem Preisaufschlag verbunden, wie bei früheren Huawei-Modellen üblich. Für Deutschland würde der Preis vermutlich bei 900–1.100 EUR liegen, basierend auf den chinesischen Preisen und früheren globalen Launches.

Die Huawei Pocket 2 Premium Edition ist ein beeindruckendes Klapp-Smartphone mit starkem Kirin 9020A-Chip, hochwertigem Design und einer erstklassigen Kamera. Mit HarmonyOS 5.0 und einem attraktiven Preis hebt es sich im chinesischen Markt ab. Für Deutschland ist ein Release jedoch unwahrscheinlich, da Huawei aufgrund von Sanktionen und strategischen Prioritäten den Fokus auf China legt. Wer das Gerät dennoch möchte, müsste auf Importe zurückgreifen, was mit Einschränkungen bei Software und Garantie verbunden ist.