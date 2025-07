Samsung Z Fold 7 im Härtetest: Was hält das neue Foldable aus?

Im Video Samsung Z Fold 7 Durability Test — The End is Near nimmt YouTuber JerryRigEverything das brandneue Samsung Z Fold 7 unter die Lupe – und zwar mit seinem berüchtigten Belastungstest. Ziel: Herausfinden, wie robust das Gerät wirklich ist.

Testmethoden und Highlights

Kratztest: Das äußere Display zeigt erwartungsgemäß Kratzer ab Stufe 6 auf der Mohs-Skala – typisch für Gorilla Glass. Das faltbare Innendisplay ist empfindlicher und beginnt bereits bei Stufe 2 bis 3 zu leiden.

Das äußere Display zeigt erwartungsgemäß Kratzer ab Stufe 6 auf der Mohs-Skala – typisch für Gorilla Glass. Das faltbare Innendisplay ist empfindlicher und beginnt bereits bei Stufe 2 bis 3 zu leiden. Biegetest: Der Fold 7 wird in beide Richtungen gebogen. Während frühere Modelle hier oft versagten, zeigt sich das neue Modell deutlich stabiler – ein Zeichen für verbesserte Scharniere und Materialwahl.

Der Fold 7 wird in beide Richtungen gebogen. Während frühere Modelle hier oft versagten, zeigt sich das neue Modell deutlich stabiler – ein Zeichen für verbesserte Scharniere und Materialwahl. Hitzetest: Ein Feuerzeug kommt zum Einsatz, um die Reaktion des Displays auf Hitze zu prüfen. Das äußere Display hält kurz stand, das faltbare Innendisplay zeigt schnell bleibende Schäden.

Ein Feuerzeug kommt zum Einsatz, um die Reaktion des Displays auf Hitze zu prüfen. Das äußere Display hält kurz stand, das faltbare Innendisplay zeigt schnell bleibende Schäden. Staub und Schmutz: Auch hier schlägt sich das Fold 7 besser als seine Vorgänger, was auf eine verbesserte Abdichtung hindeutet – obwohl es noch keine vollständige IP-Zertifizierung gegen Staub gibt.

Fazit des Tests

Das Samsung Z Fold 7 zeigt sich als das bisher robusteste Foldable von Samsung. Zwar bleibt das Innendisplay eine Schwachstelle, doch insgesamt ist das Gerät deutlich widerstandsfähiger als frühere Generationen. Besonders das neue Scharnierdesign und die Materialwahl tragen zur verbesserten Haltbarkeit bei.

Das Video dazu im Original:

Samsung Z Fold 7 Durability Test --- The End is Near

Dieses Video auf YouTube ansehen