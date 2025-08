iPhone 16 Verkaufsrekorde: Reaktionen auf Zölle mit wenig Auswirkungen

Die starken iPhone 16 Verkaufszahlen und die richtig guten Zahlen im fiskalisch dritten Quartal 2025 haben selbst Apple überrascht. Mittlerweile wurden seit Start der Reihe mehr als 3 Milliarden Geräte verkauft.

Der Boost scheint aber nicht in erster Linie auf Vorzieheffekte bei den Verkäufen aufgrund der Angst vor Zöllen begründet zu sein. Viele Nutzer hatten nach der Ankündigung von Zöllen durch US Präsident Trump noch schnell neue Geräte gekauft, bevor die Preise eventuell steigen würden. Das scheint aber kein wesentlicher Effekt bei den Verkaufszahlen gewesen zu sein – Apple schätzt die Auswirkungen auf nur einen Prozentpunkt des Wachstum bei den 10 Prozent Umsatzsteigerung im iPhone Bereich.

Tim Cook sagt dazu im Earnings-Call von Apple:

Was die Upgrades angeht, Michael, wuchs die iPhone-16er-Familie im Vergleich zur iPhone-15er-Familie im Vorjahresquartal zweistellig. Wir haben also einen Upgrade-Rekord aufgestellt. Ich denke, das liegt direkt an der Stärke des Produkts. Auch der Mac hat bei den Upgrades Rekorde gebrochen. Und ich denke, wir beobachten weiterhin einen Trend zu Apple Silicon, und die Leistung von Apple Silicon spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Es war also ein unglaubliches Quartal. Was die Vorverlegung der Nachfrage angeht, schätzen wir die Vorverlegung der Nachfrage in den April auf etwa einen Prozentpunkt der zehn Prozentpunkte, was die Kaufbereitschaft aufgrund der Diskussionen über Zölle betrifft.