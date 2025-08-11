Fairphone stellt neue Generation nachhaltiger Ladegeräte und Kabel vor

Fairphone hat eine neue Produktreihe von Ladegeräten und USB-Kabeln vorgestellt, die neue Maßstäbe in puncto Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und ethischer Herstellung setzen. Die neuen Produkte zeigen, dass leistungsstarke Technologie und soziale sowie ökologische Verantwortung miteinander vereinbar sind.
Die neuen USB-C-Kabel und Ladegeräte von Fairphone wurden mit Blick auf maximale Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit entwickelt. Sie bestehen aus recycelten Materialien, sind Elektromüll-neutral und werden mit 100 % Ökostrom produziert. Zudem setzt Fairphone erstmals Fairmined-zertifiziertes Gold und Silber ein, um faire Bedingungen in der Lieferkette zu fördern.
Die Kabel bieten Ladegeschwindigkeiten bis zu 240 W, Datenübertragungsraten bis zu 20 Gbps und unterstützen Videoausgabe in 4K bei 120 Hz sowie 8K bei 30 Hz. Die Ladegeräte sind mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und unterstützen universelles Schnellladen.
Produktübersicht: Kabel und Ladegeräte im Vergleich
|Produkt
|Anschlüsse / Länge
|Leistung / Funktionen
|Nachhaltigkeit & Haltbarkeit
|Verfügbarkeit
|USB 2 Kabel – 1 m
|USB-C mit USB-A-Adapter
|Standard-Laden & Synchronisieren
|70.000+ Biegungen, recyceltes Kupfer & Kunststoff
|Bereits erhältlich
|USB 2 Kabel – 2,5 m
|USB-C mit USB-A-Adapter
|Wie 1 m-Version, größere Reichweite
|70.000+ Biegungen, modularer Kabelorganisator
|Bereits erhältlich
|USB 3 Kabel – 1 m
|USB-C mit USB-A-Adapter
|240 W Laden, 20 Gbps Daten, 4K/8K Videoausgabe
|100.000+ Biegungen, LONGTIMEⓇ-Zertifizierung
|Bereits erhältlich
|30W-Ladegerät
|1x USB-C
|Universelles Schnellladen, kompakt
|100 % recycelter Kunststoff, 3 Jahre Garantie
|Ende Juni verfügbar
|65W-Ladegerät
|2x USB-C + 1x USB-A
|Multi-Port, Laptop-kompatibel
|Recycelte Materialien, faire Produktion
|3. Quartal 2025
Nachhaltigkeitsmerkmale im Überblick
- Kabel aus 100 % recyceltem Kupfer
- Mantel, Innenisolierung und Geflecht aus recyceltem Kunststoff
- Elektromüll-neutral & Produktion mit 100 % Ökostrom
- Fairmined-Zertifikate für Gold und Silber
- Verpackung aus recyceltem Papier
- LONGTIMEⓇ-Zertifizierung für geprüfte Langlebigkeit
- Über 55 % faire oder recycelte Materialien (nach Gewicht)
- Verbesserte Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne in der Lieferkette
Fairphone beweist mit dieser Produkteinführung erneut, dass technologische Spitzenleistung und ethische Verantwortung keine Gegensätze sein müssen. Die neuen Kabel und Ladegeräte bieten nicht nur hohe Funktionalität, sondern setzen auch neue Standards für nachhaltige Elektronik. Wer Wert auf faire Produktion und langlebige Technik legt, findet hier eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Produkten.
