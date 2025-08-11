Fairphone stellt neue Generation nachhaltiger Ladegeräte und Kabel vor

Fairphone hat eine neue Produktreihe von Ladegeräten und USB-Kabeln vorgestellt, die neue Maßstäbe in puncto Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und ethischer Herstellung setzen. Die neuen Produkte zeigen, dass leistungsstarke Technologie und soziale sowie ökologische Verantwortung miteinander vereinbar sind.

Die neuen USB-C-Kabel und Ladegeräte von Fairphone wurden mit Blick auf maximale Haltbarkeit und Umweltverträglichkeit entwickelt. Sie bestehen aus recycelten Materialien, sind Elektromüll-neutral und werden mit 100 % Ökostrom produziert. Zudem setzt Fairphone erstmals Fairmined-zertifiziertes Gold und Silber ein, um faire Bedingungen in der Lieferkette zu fördern.

Die Kabel bieten Ladegeschwindigkeiten bis zu 240 W, Datenübertragungsraten bis zu 20 Gbps und unterstützen Videoausgabe in 4K bei 120 Hz sowie 8K bei 30 Hz. Die Ladegeräte sind mit erweiterten Sicherheitsfunktionen ausgestattet und unterstützen universelles Schnellladen.

Produktübersicht: Kabel und Ladegeräte im Vergleich

Produkt Anschlüsse / Länge Leistung / Funktionen Nachhaltigkeit & Haltbarkeit Verfügbarkeit USB 2 Kabel – 1 m USB-C mit USB-A-Adapter Standard-Laden & Synchronisieren 70.000+ Biegungen, recyceltes Kupfer & Kunststoff Bereits erhältlich USB 2 Kabel – 2,5 m USB-C mit USB-A-Adapter Wie 1 m-Version, größere Reichweite 70.000+ Biegungen, modularer Kabelorganisator Bereits erhältlich USB 3 Kabel – 1 m USB-C mit USB-A-Adapter 240 W Laden, 20 Gbps Daten, 4K/8K Videoausgabe 100.000+ Biegungen, LONGTIMEⓇ-Zertifizierung Bereits erhältlich 30W-Ladegerät 1x USB-C Universelles Schnellladen, kompakt 100 % recycelter Kunststoff, 3 Jahre Garantie Ende Juni verfügbar 65W-Ladegerät 2x USB-C + 1x USB-A Multi-Port, Laptop-kompatibel Recycelte Materialien, faire Produktion 3. Quartal 2025

Nachhaltigkeitsmerkmale im Überblick

Kabel aus 100 % recyceltem Kupfer

Mantel, Innenisolierung und Geflecht aus recyceltem Kunststoff

Elektromüll-neutral & Produktion mit 100 % Ökostrom

Fairmined-Zertifikate für Gold und Silber

Verpackung aus recyceltem Papier

LONGTIMEⓇ-Zertifizierung für geprüfte Langlebigkeit

Über 55 % faire oder recycelte Materialien (nach Gewicht)

Verbesserte Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne in der Lieferkette

Fairphone beweist mit dieser Produkteinführung erneut, dass technologische Spitzenleistung und ethische Verantwortung keine Gegensätze sein müssen. Die neuen Kabel und Ladegeräte bieten nicht nur hohe Funktionalität, sondern setzen auch neue Standards für nachhaltige Elektronik. Wer Wert auf faire Produktion und langlebige Technik legt, findet hier eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Produkten.