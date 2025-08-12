Honor Magic V Flip 2: Flip-Phone mit Design-Ansprüchen

Honor steht kurz vor der Enthüllung seines neuesten Klapp-Smartphones, dem Magic V Flip 2, das voraussichtlich noch im August 2025 auf den chinesischen Markt kommen wird. Nach dem Erfolg des ersten Modells setzt Honor nun auf ein deutlich aufgewertetes Design und technische Verbesserungen, die das Gerät zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Premium-Foldable-Segment machen könnten. Es gibt dazu die ersten Leaks zum Aussehen der Modelle, wobei sich bis auf das Finish im Vergleich zum Vorgänger wenig geändert hat.

Ein besonderes Highlight ist die erneute Zusammenarbeit mit dem renommierten Modedesigner Jimmy Choo. Die „Jimmy Choo Edition“ des Magic V Flip 2 soll mit einem kristallbesetzten Rückpanel und einem Sternenhimmel-Effekt glänzen – ein echter Hingucker, der Mode und Technologie vereint.

Akku und Ladeleistung: Rekordverdächtig

Das Magic V Flip 2 wird laut Leaks mit einem 5.500 mAh großen Akku ausgestattet sein – ein Novum für Klapphandys dieser Größe. Dazu kommt eine schnelle kabelgebundene Ladeleistung von bis zu 80 Watt, was selbst High-End-Modelle wie das Galaxy Z Flip 7 deutlich übertrifft.

Displays: Groß, hell und effizient

Honor setzt auf zwei LTPO-OLED-Displays:

Ein 6,8 Zoll großes Hauptdisplay mit Full-HD+-Auflösung und hoher Bildwiederholrate

mit Full-HD+-Auflösung und hoher Bildwiederholrate Ein 4 Zoll großes Außendisplay, das nahezu randlos sein soll und ebenfalls LTPO-Technologie nutzt

Diese Kombination verspricht eine flüssige Darstellung bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch.

Leistung und Kamera

Im Inneren soll entweder der Snapdragon 8s Gen 4 oder der leistungsstärkere Snapdragon 8 Elite arbeiten – beide Chips gehören zur aktuellen Oberklasse von Qualcomm. Die Kamera wird voraussichtlich ein Dual-Setup mit einem 50-MP-Hauptsensor (1/1,5 Zoll Größe) bieten, was für hochwertige Fotos sorgen dürfte.

Gewicht : ca. 190 Gramm

: ca. 190 Gramm Dicke : unter 7 mm im aufgeklappten Zustand

: unter 7 mm im aufgeklappten Zustand Preis: Erwartet wird ein Einstiegspreis ähnlich dem Vorgänger (ca. 4.999 Yuan / ~700 USD)

Mit dem Magic V Flip 2 bringt Honor ein Klapphandy auf den Markt, das nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine technischen Daten überzeugt. Der große Akku, das schnelle Laden und die hochwertige Verarbeitung machen es zu einem spannenden Kandidaten im Foldable-Markt 2025.