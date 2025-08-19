OnePlus Nord 4: OxygenOS 16 Beta-Start wird vorbereitet

OnePlus scheint sich auf den Start des OxygenOS 16 Beta-Programms für Nutzer des Nord 4 vorzubereiten. Hinweise darauf liefert das jüngste Sicherheitsupdate vom August 2025, das nicht nur die Systemstabilität verbessert, sondern auch eine auffällige Änderung in der Beta-Programm-Sektion mit sich bringt. Erstmals ist dort eine überarbeitete Übersicht zu sehen, die nun die Möglichkeit bietet, sich für das Closed-Beta-Programm zu bewerben – eine Option, die bislang im Updater fehlte.
Diese Neuerung deutet darauf hin, dass OnePlus die Testphase für die nächste große Version seines Betriebssystems aktiv vorbereitet. OxygenOS 16 wird voraussichtlich auf Android 16 basieren und neue Funktionen sowie Optimierungen mitbringen, die zunächst einer ausgewählten Nutzergruppe zur Verfügung stehen. Gerade für technikaffine Anwender, die frühzeitig neue Features ausprobieren möchten, ist die Teilnahme an der Closed Beta besonders attraktiv.
Die Änderungen im Menü sind zwar dezent, aber dennoch vielversprechend. Sie zeigen, dass OnePlus nicht nur an der Software selbst arbeitet, sondern auch die Infrastruktur für eine strukturierte Testphase schafft. Die Einführung eines klaren Bewerbungsprozesses für die Beta-Version spricht für einen professionellen Umgang mit Nutzerfeedback und eine gezielte Weiterentwicklung der Software.
Ob und wann das Programm offiziell startet, bleibt abzuwarten. Doch die aktuellen Hinweise lassen vermuten, dass es nicht mehr lange dauern dürfte. Für Nord 4-Nutzer könnte dies der Beginn eines spannenden Softwarezyklus sein, bei dem sie aktiv an der Gestaltung von OxygenOS 16 mitwirken können. Wer sich für neue Technologien begeistert, sollte die kommenden Wochen aufmerksam verfolgen – der Zugang zur Beta könnte schon bald möglich sein.
