Mudita: großes Software-Update für minimalistisches Mobiltelefon vor

Das polnische Technologieunternehmen Mudita hat ein umfangreiches Update für sein Mobiltelefon „Mudita Kompakt“ veröffentlicht. Das Gerät, das sich durch ein E-Ink-Display, datenschutzfreundliche Funktionen und ein reduziertes Design auszeichnet, richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die bewusst auf digitale Ablenkungen verzichten möchten.
Mit dem neuen Software-Update MuditaOS K 1.2.0 erhält das Mobiltelefon über 150 Verbesserungen und neue Funktionen. Ziel ist es, die Bedienbarkeit zu optimieren und zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen – ohne die Grundprinzipien von Einfachheit und Datenschutz zu kompromittieren.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:
- Offline-Navigation mit Sprachführung: Die neue Funktion ermöglicht eine Orientierung ohne aktive Internetverbindung und richtet sich insbesondere an Reisende.
- Sideloading von Drittanbieter-Apps: Über die Mudita Center Desktop-App können ausgewählte Anwendungen installiert werden. Dabei bleibt die Kontrolle über Datenschutz und Systemintegrität erhalten.
- Systemweite Leistungsverbesserungen: Stabilität und Geschwindigkeit wurden in mehreren Bereichen erhöht.
Laut Mudita-Gründer Michał Kiciński basiert das Update auf Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft. Der Aktualisierungsprozess erfolgt direkt über das Gerät unter Einstellungen > Über > Software-Update.
Für die kommenden Monate kündigt Mudita weitere Funktionen an. Im Herbst 2025 sollen Playlist-Verwaltung und Gruppen-Nachrichten verfügbar sein. Anfang 2026 folgen Erweiterungen für den Musikplayer und den eBook Reader, darunter Song-Suche, eBook-Filter, Landscape-Modus und ein neues Sperrbildschirm-Widget. Mudita verfolgt mit dem Kompakt-Modell weiterhin das Ziel, digitale Technologien nutzerzentriert und bewusst zu gestalten.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Sportstudent und zuständig für die Tarifaktionen der einzelnen Anbieter sowie für die Kombiangebote und Bundles mit Handys und Smartphones. Mittlerweile meistens im Homeoffice, dennoch nach wie vor produktiv. Apple Fan. Falls ich eine Aktion übersehen habe – gerne Mail an mich.