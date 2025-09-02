Mudita: großes Software-Update für minimalistisches Mobiltelefon vor

Das polnische Technologieunternehmen Mudita hat ein umfangreiches Update für sein Mobiltelefon „Mudita Kompakt“ veröffentlicht. Das Gerät, das sich durch ein E-Ink-Display, datenschutzfreundliche Funktionen und ein reduziertes Design auszeichnet, richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die bewusst auf digitale Ablenkungen verzichten möchten.

Mit dem neuen Software-Update MuditaOS K 1.2.0 erhält das Mobiltelefon über 150 Verbesserungen und neue Funktionen. Ziel ist es, die Bedienbarkeit zu optimieren und zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen – ohne die Grundprinzipien von Einfachheit und Datenschutz zu kompromittieren.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Offline-Navigation mit Sprachführung : Die neue Funktion ermöglicht eine Orientierung ohne aktive Internetverbindung und richtet sich insbesondere an Reisende.

: Die neue Funktion ermöglicht eine Orientierung ohne aktive Internetverbindung und richtet sich insbesondere an Reisende. Sideloading von Drittanbieter-Apps : Über die Mudita Center Desktop-App können ausgewählte Anwendungen installiert werden. Dabei bleibt die Kontrolle über Datenschutz und Systemintegrität erhalten.

: Über die Mudita Center Desktop-App können ausgewählte Anwendungen installiert werden. Dabei bleibt die Kontrolle über Datenschutz und Systemintegrität erhalten. Systemweite Leistungsverbesserungen: Stabilität und Geschwindigkeit wurden in mehreren Bereichen erhöht.

Laut Mudita-Gründer Michał Kiciński basiert das Update auf Rückmeldungen aus der Nutzergemeinschaft. Der Aktualisierungsprozess erfolgt direkt über das Gerät unter Einstellungen > Über > Software-Update.

Für die kommenden Monate kündigt Mudita weitere Funktionen an. Im Herbst 2025 sollen Playlist-Verwaltung und Gruppen-Nachrichten verfügbar sein. Anfang 2026 folgen Erweiterungen für den Musikplayer und den eBook Reader, darunter Song-Suche, eBook-Filter, Landscape-Modus und ein neues Sperrbildschirm-Widget. Mudita verfolgt mit dem Kompakt-Modell weiterhin das Ziel, digitale Technologien nutzerzentriert und bewusst zu gestalten.