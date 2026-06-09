Hohe Hürden für Apple Intelligence: Die Einschränkungen der neuen Siri AI

Apples Ankündigungen auf der WWDC26 zur nächsten Generation von Apple Intelligence und dem runderneuerten Siri AI haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Doch wer die neuen, intelligenten Funktionen im vollen Umfang nutzen möchte, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Apple hat eine Reihe von Hürden in den Bereichen Hardware, regionale Verfügbarkeit, Sprachauswahl und Serverkapazitäten kommuniziert.

Hier ist der Überblick über die angekündigten Einschränkungen im Detail.

1. Die Hardware-Mauer: Nur für moderne Geräte

Die neuen KI-Funktionen setzen eine enorme Rechenleistung voraus. Ältere Geräte gehen daher komplett leer aus. Um Apple Intelligence und Siri AI nutzen zu können, ist folgende Hardware zwingend erforderlich:

iPhones: Unterstützt werden ausschließlich die iPhone 16 Modelle oder neuer sowie das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max.

Unterstützt werden ausschließlich die iPhone 16 Modelle oder neuer sowie das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. iPads und Macs: Hier ist mindestens ein M1-Chip oder neuer Voraussetzung. Eine Ausnahme bildet das iPad mini, das den A17 Pro-Chip benötigt.

Hier ist mindestens ein M1-Chip oder neuer Voraussetzung. Eine Ausnahme bildet das iPad mini, das den A17 Pro-Chip benötigt. Apple Watch: Die Funktion steht erst ab der Apple Watch Series 10 oder neuer, der Apple Watch Ultra 2 oder neuer sowie der Apple Watch SE 3 zur Verfügung. Letztere erfordern zudem ein kompatibles, gekoppeltes iPhone in der Nähe.

Die Funktion steht erst ab der Apple Watch Series 10 oder neuer, der Apple Watch Ultra 2 oder neuer sowie der Apple Watch SE 3 zur Verfügung. Letztere erfordern zudem ein kompatibles, gekoppeltes iPhone in der Nähe. Mixed Reality: Die Apple Vision Pro ist ebenfalls mit den neuen Funktionen kompatibel.

2. Regionale Sperren: Großer Dämpfer für die EU und China

Besonders europäische Nutzer müssen einen herben Rückschlag hinnehmen. Aufgrund rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen wird der Rollout stark fragmentiert:

Aus für iPhone und iPad in der EU: Siri AI wird in der Europäischen Union (EU) in iOS und iPadOS zunächst nicht verfügbar sein .

Siri AI wird in der Europäischen Union (EU) in iOS und iPadOS zunächst . Ausnahme für andere Apple-Geräte: Mac-, Apple Watch- und Apple Vision Pro-Nutzer in der EU erhalten hingegen Zugriff auf Siri AI, sofern ihr Gerät auf eine unterstützte Sprache eingestellt ist.

Mac-, Apple Watch- und Apple Vision Pro-Nutzer in der EU erhalten hingegen Zugriff auf Siri AI, sofern ihr Gerät auf eine unterstützte Sprache eingestellt ist. Komplettsperre in China: Solange Apple an der Erfüllung der dortigen regulatorischen Anforderungen arbeitet, bleiben Apple Intelligence und Siri AI in China komplett abgeschaltet.

3. Sprachbarriere zum Start: Erstmal nur auf Englisch

Obwohl Apple Intelligence theoretisch eine breite Palette von Sprachen – darunter Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch – unterstützt, gibt es zum Start eine strikte Priorisierung.

Siri AI wird später in diesem Jahr als Beta-Version für Nutzer mit einem unterstützten Gerät ausschließlich verfügbar sein, wenn die Sprache auf Englisch eingestellt ist. Apple verspricht jedoch, die Unterstützung für weitere Sprachen schnell auszuweiten. Entwickler können die Funktionen ab sofort in den Betas von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und visionOS 27 testen; für die Apple Watch folgt die Entwickler-Beta zu einem späteren Zeitpunkt.

4. Nutzungslimits und die iCloud+-Pflicht

Wer die neuen KI-Werkzeuge exzessiv nutzen möchte, stößt schnell an serverbasierte Grenzen. Da Funktionen wie die Bildgenerierung auf extrem leistungsstarke Servermodelle angewiesen sind, hat Apple tägliche Nutzungslimits angekündigt.

Ein erweiterter Zugriff auf diese Funktionen wird im Rahmen der meisten kostenpflichtigen iCloud+ Abonnements verfügbar sein. Diese Abos schließen dann auch die Apple Intelligence Unterstützung für kompatible Home Kameras mit ein.