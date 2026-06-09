Milliardenpakt beschlossen: Bund und Branche vereinbaren Turbo-Netzausbau für Deutschland

Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen und massive Investitionen: Mit der neuen Grundsatzerklärung „Bestes Netz für Deutschland“ soll der Ausbau von Glasfaser und Mobilfunk endlich spürbar beschleunigt werden.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat am Montag im Rahmen des „Stakeholderdialogs Digitale Infrastrukturen“ einen umfassenden nationalen Schulterschluss erzielt. Gemeinsam mit den 16 Bundesländern, den kommunalen Spitzenverbänden, führenden Telekommunikationsunternehmen sowie den relevanten Branchenverbänden unterzeichnete er in Berlin ein wegweisendes Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Titel „Bestes Netz für Deutschland“. Ziel der Vereinbarung ist es, den digitalen Infrastrukturausbau durch verlässliche Rahmenbedingungen und massive finanzielle Zusagen auf ein neues Level zu heben.

10,9 Milliarden Euro allein für das Jahr 2026

Trotz eines aktuell herausfordernden Marktumfelds setzt die Telekommunikationsbranche ihren Ausbaukurs konsequent und mit gesteigertem Budget fort. Der Bericht sieht konkrete Etappenziele vor:

Glasfaser-Offensive: Allein im Jahr 2026 fließen rund 8,5 Milliarden Euro in die Glasfasernetze.

Allein im Jahr 2026 fließen rund in die Glasfasernetze. Mobilfunk-Ausbau: Für die Mobilfunknetze (insbesondere den 5G-Ausbau) sind im selben Zeitraum rund 2,4 Milliarden Euro eingeplant.

Für die Mobilfunknetze (insbesondere den 5G-Ausbau) sind im selben Zeitraum rund eingeplant. Zukunftsperspektive: Auch für die Folgejahre 2027 und 2028 hat die Industrie bereits verbindliche Milliardeninvestitionen zugesichert.

Insgesamt steigen die Gesamtinvestitionen für 2026 damit auf 10,9 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr 2025, in dem die Branche insgesamt 10,4 Milliarden Euro in die Hand genommen hatte.

Millionen neue Anschlüsse – doch die Nutzung hinkt hinterher

Durch das frische Kapital können im Laufe des Jahres 2026 rund 5,6 Millionen zusätzliche Glasfaseranschlüsse für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden (Homes Passed). Davon werden rund 3,1 Millionen Anschlüsse direkt nutzbar gemacht (Homes Connected).

Hier offenbart der Bericht jedoch ein massives Konsum-Gefälle: Gegenwärtig nutzen lediglich 15 Prozent der Kunden einen solchen – meist teureren – echten Glasfaseranschluss. Die Bereitschaft der Haushalte, von bestehenden Kupfer- oder Kabelverbindungen auf die modernere Technologie umzusteigen, hinkt dem Ausbautempo der Infrastruktur spürbar hinterher.

Mehr Tempo durch Transparenz und Digitalisierung

Um die zugesagten Milliarden auch effizient auf die Straße – beziehungsweise in die Erde – zu bekommen, nimmt das Abkommen vor allem die Verwaltung in die Pflicht. Die Bundesländer bekennen sich im MoU dazu, Genehmigungsverfahren drastisch zu verkürzen, den geförderten Gigabitausbau finanziell zu kofinanzieren und digitale Verwaltungsprozesse konsequent einzuführen.

„Wir wollen mehr Tempo, weniger Bürokratie und verlässliche Rahmenbedingungen, damit der Ausbau von Glasfaser und Mobilfunk in Deutschland spürbar vorankommt“, erklärte Digitalminister Wildberger am Montag.

Um das Vorankommen messbar zu steuern, setzt das Ministerium auf radikale Transparenz. Über handlungsleitende Kennzahlen (KPIs) sollen Daten zum tatsächlichen Ausbaufortschritt, der exakten Dauer von Genehmigungsverfahren, der Höhe der getätigten Investitionen sowie dem Nutzungsgrad digitaler Antragsverfahren zukünftig halbjährlich ausgewertet und offengelegt werden. Nur so könne eine koordinierte und verlässliche Steuerung des Netzausbaus in ganz Deutschland gewährleistet werden.