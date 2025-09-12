Aldi startet Homespot-Angebot

ALDI TALK erweitert ab dem 25. September 2025 sein Angebot um neue Tarifoptionen für die stationäre Internetnutzung zuhause. Kundinnen und Kunden können zwischen zwei Datenpaketen wählen, die jeweils 5G-Unterstützung beinhalten. Die Tarife sind speziell für die Nutzung mit stationären WLAN-Routern konzipiert, die ebenfalls über ALDI TALK erhältlich sind. Beim Kauf eines Routers ist eine vorinstallierte Daten-SIM mit 10 Euro Startguthaben enthalten. Zusätzlich lassen sich wie gewohnt 24-Stunden-Surf-Tickets für kurzfristigen Bedarf buchen.

Für den mobilen Einsatz bietet ALDI TALK den kompakten 4G/LTE-Router ZTE U10 an, der bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbindet. Auch hier ist eine Daten-SIM mit Startguthaben bereits enthalten. Die neuen Home-Tarife sind auch mit dem mobilen Router nutzbar. Damit nennt das Unternehmen dieses Paket zwar nicht Homespot, es ist aber ein Homespot für das mobile Internet (beispielsweisse zu Hause).

Übersicht der neuen ALDI TALK Home-Tarifoptionen

Tarifoption Datenvolumen Preis / 4 Wochen 5G-Unterstützung Home S 150 GB 19,99 € Ja Home L 300 GB 29,99 € Ja

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Geräteangebote

Gerätetyp Modell Preis Besonderheiten Stationärer 5G-Router ZTE G5TS 99,99 € Daten-SIM mit 10 € Startguthaben inklusive Mobiler 4G/LTE-Router ZTE U10 29,99 € Bis zu 32 Nutzer, 2.000 mAh Akku, SIM inklusive

Die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht, und sind in den Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD sowie online unter alditalk.de verfügbar.