Homespot und GigaCube

Aldi startet Homespot-Angebot

von

ALDI TALK erweitert ab dem 25. September 2025 sein Angebot um neue Tarifoptionen für die stationäre Internetnutzung zuhause. Kundinnen und Kunden können zwischen zwei Datenpaketen wählen, die jeweils 5G-Unterstützung beinhalten. Die Tarife sind speziell für die Nutzung mit stationären WLAN-Routern konzipiert, die ebenfalls über ALDI TALK erhältlich sind. Beim Kauf eines Routers ist eine vorinstallierte Daten-SIM mit 10 Euro Startguthaben enthalten. Zusätzlich lassen sich wie gewohnt 24-Stunden-Surf-Tickets für kurzfristigen Bedarf buchen.

Für den mobilen Einsatz bietet ALDI TALK den kompakten 4G/LTE-Router ZTE U10 an, der bis zu 32 Geräte gleichzeitig verbindet. Auch hier ist eine Daten-SIM mit Startguthaben bereits enthalten. Die neuen Home-Tarife sind auch mit dem mobilen Router nutzbar. Damit nennt das Unternehmen dieses Paket zwar nicht Homespot, es ist aber ein Homespot für das mobile Internet (beispielsweisse zu Hause).

Übersicht der neuen ALDI TALK Home-Tarifoptionen

TarifoptionDatenvolumenPreis / 4 Wochen5G-Unterstützung
Home S150 GB19,99 €Ja
Home L300 GB29,99 €Ja

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Geräteangebote

GerätetypModellPreisBesonderheiten
Stationärer 5G-RouterZTE G5TS99,99 €Daten-SIM mit 10 € Startguthaben inklusive
Mobiler 4G/LTE-RouterZTE U1029,99 €Bis zu 32 Nutzer, 2.000 mAh Akku, SIM inklusive

Die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht, und sind in den Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD sowie online unter alditalk.de verfügbar.


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar