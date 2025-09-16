Nothing startet exklusives Upgrade-Programm für Phone (1) und Phone (2)

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat am 15. September 2025 ein neues Upgrade-Angebot für Besitzer seiner ersten beiden Smartphones vorgestellt. Als Anerkennung für die langjährige Unterstützung erhalten Nutzer*innen des Nothing Phone (1) und Phone (2) die Möglichkeit, das aktuelle Flaggschiffmodell Phone (3) zu einem deutlich reduzierten Preis zu erwerben.

Das Phone (3) ist ab sofort in zwei Speichervarianten erhältlich:

12 GB RAM + 256 GB Speicher für 549 € (statt 799 €)

für (statt 799 €) 16 GB RAM + 512 GB Speicher für 649 € (statt 899 €)

Der Preisvorteil beträgt jeweils 250 €. Voraussetzung für die Teilnahme am Upgrade-Programm ist die Eingabe eines gültigen IMEI-Codes eines Nothing Phone (1) oder Phone (2) auf der offiziellen Website nothing.tech/phone-3-upgrade. Nach erfolgreicher Verifizierung wird ein individueller Rabattcode ausgegeben. Das Angebot ist marktabhängig und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Kund*innen, die das Phone (3) bereits zum regulären Preis erworben haben, erhalten ein Guthaben für einen zukünftigen Kauf. Bei Fragen steht der Nothing Support zur Verfügung.

Parallel dazu bestätigte CEO Carl Pei, dass das Nothing Phone (1) keine Updates mehr auf Nothing OS 4.0 und Android 16 erhalten wird. Das Gerät hat den vorgesehenen Software-Support-Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen. Sicherheitsupdates werden weiterhin bis 2026 bereitgestellt.