Nothing startet exklusives Upgrade-Programm für Phone (1) und Phone (2)

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat am 15. September 2025 ein neues Upgrade-Angebot für Besitzer seiner ersten beiden Smartphones vorgestellt. Als Anerkennung für die langjährige Unterstützung erhalten Nutzer*innen des Nothing Phone (1) und Phone (2) die Möglichkeit, das aktuelle Flaggschiffmodell Phone (3) zu einem deutlich reduzierten Preis zu erwerben.
Das Phone (3) ist ab sofort in zwei Speichervarianten erhältlich:
- 12 GB RAM + 256 GB Speicher für 549 € (statt 799 €)
- 16 GB RAM + 512 GB Speicher für 649 € (statt 899 €)
Der Preisvorteil beträgt jeweils 250 €. Voraussetzung für die Teilnahme am Upgrade-Programm ist die Eingabe eines gültigen IMEI-Codes eines Nothing Phone (1) oder Phone (2) auf der offiziellen Website nothing.tech/phone-3-upgrade. Nach erfolgreicher Verifizierung wird ein individueller Rabattcode ausgegeben. Das Angebot ist marktabhängig und nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.
Kund*innen, die das Phone (3) bereits zum regulären Preis erworben haben, erhalten ein Guthaben für einen zukünftigen Kauf. Bei Fragen steht der Nothing Support zur Verfügung.
Parallel dazu bestätigte CEO Carl Pei, dass das Nothing Phone (1) keine Updates mehr auf Nothing OS 4.0 und Android 16 erhalten wird. Das Gerät hat den vorgesehenen Software-Support-Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen. Sicherheitsupdates werden weiterhin bis 2026 bereitgestellt.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.