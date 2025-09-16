Mediatek Dimensity 9500 Prozessor: Launch-Termin ist der 22. September

MediaTek hat offiziell bestätigt, dass der neue Dimensity 9500-Chipsatz am 22. September 2025 vorgestellt wird. Der leistungsstarke SoC basiert auf 3nm-Technologie und soll neue Maßstäbe bei Effizienz und KI setzen. Als erstes Smartphone mit dem Dimensity 9500 wird die Vivo X300-Serie erwartet, deren Marktstart in China für etwa den 15. Oktober 2025 geplant ist. Die Kombination aus innovativer Hardware und fortschrittlicher Software macht die X300-Reihe zu einem spannenden Flaggschiff-Kandidaten.

Neue NPU soll die AI-Leistung verdoppeln

Der MediaTek Dimensity 9500 wird mit einer neu entwickelten NPU (Neural Processing Unit) ausgestattet sein. Diese basiert auf aktualisierter IP-Hardware und ermöglicht eine Verdopplung der KI-Rechenleistung im Vergleich zu vorherigen Generationen. Durch diese gesteigerte Effizienz können komplexe KI-Anwendungen schneller und präziser ausgeführt werden. Gleichzeitig setzt der Chip auf besonders energieeffiziente Technologien, die eine hohe Leistung bei reduziertem Stromverbrauch gewährleisten. Die starke Rechenbasis erlaubt die Implementierung fortschrittlicher KI-Funktionen, die über herkömmliche Standards hinausgehen und neue Möglichkeiten in Bereichen wie Bildverarbeitung, Sprachsteuerung und personalisierten Nutzererlebnissen eröffnen. Der Dimensity 9500 ist damit gezielt auf moderne Anforderungen in Smartphones und anderen mobilen Endgeräten ausgerichtet und bietet eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Effizienz und Funktionalität.

Neue Details zum Mediatek Top-Prozessor

Mediatek schafft es mit den Dimensity Prozessoren, eine sehr gute Mischung aus günstigen Preis und hoher Leistung anzubieten und das wird das Unternehmen wohl auch beim Dimensity 9500 Topprozessor so umsetzen. Man kann daher davon ausgehen, dass der Chipsatz aufgrund des günstigeren Preises im Vergleich zu den Snapdragon Angeboten bei vielen Topmodellen zum Einsatz kommen wird. Es gibt mittlerweile auch viele Leaks zur neuen Technik und daher haben wir hier zusammengefasst, was bereits bekannt ist:

UPDATE 3: Der neue Chipsatz soll mit bis zu 4,21GHz takten. Das wäre doch etwas langsamer als beispielsweise der Elite 2 Chipsatz von Qualcomm, der auch bis zu 4,74GHz kommt. Spannend wird zu sehen, wie sich die Mali G1 Ultra GPU schlägt und ob sie an die Adreno-Konkurrenz heran kommt.

1× 4.21GHz

3× 3.50GHz

4× 2.70GHz

GPU: Mali G1 ultra MC12

UPDATE Es gibt erste Hinweise zu den Leistungsdaten des neuen Chipsatzes. Die Werte sollen wie folgt aussehen:

ANTUTU Score : ~ 3.5 Million

Geekbench score : Single core : ~ 4000 Punkte Multi-core : ~ 13000 to 15000 Punkte



Weitere Tests zeigen sogar mehr als 54 Millionen Punkte im Antutu Test. Bisher lässt sich aber noch nicht sagen, ob das auch plausible Werte für den neuen Chipsatz sind.

UPDATE 2 Der neue Prozessor ist nun auch im Geekbench Leistungstest aufgetaucht. Damit bestätigt sich unter anderem die Mali-G1-Ultra MC12 GPU und die Leistungsdaten sehen auch sehr gut aus. Mediatek scheint also mit dem Prozessor die Topmodelle der anderen Hersteller auf jeden Fall angreifen zu wollen.

Architektur: Es wird berichtet, dass der Dimensity 9500 auf einer ähnlichen Architektur wie der Snapdragon 8 Elite basieren könnte. Dies könnte bedeuten, dass er in Bezug auf Leistung und Effizienz sehr konkurrenzfähig sein wird. CPU-Cluster: Gerüchte deuten darauf hin, dass der Prozessor ein 1+3+4 CPU-Cluster verwenden könnte, wobei die restlichen Kerne zu ARM’s Cortex-A730 gehören (1× X930 , 3× X925 & 4× A730 cores OR 1× X930 , 3× X930 & 4× A730). Dies könnte die Multitasking-Fähigkeiten und die Gesamtleistung verbessern. Leistung: Erste Benchmarks zeigen, dass der Dimensity 9500 möglicherweise eine beeindruckende Einzelkern-Leistung von etwa 4.000 Punkten erreichen könnte. Dies würde ihn zu einem ernsthaften Konkurrenten im High-End-Segment machen. Taktfrequenzen: Es wird jedoch auch gemunkelt, dass die Taktfrequenzen des Dimensity 9500 möglicherweise niedriger sind als die des Snapdragon 8 Elite. Dies könnte Auswirkungen auf die Gesamtleistung haben, insbesondere in anspruchsvollen Anwendungen. Wettbewerb: Der Dimensity 9500 wird als potenzieller Rivale zu Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite Gen 2 und Apple’s A19-Serie angesehen. Dies zeigt, dass MediaTek ernsthaft versucht, im Premium-Smartphone-Markt Fuß zu fassen. LPDDR5X , UFS 4.1 Speicher 10MB SLC & 16MB L3 Cache Die Fertigung soll wieder bei TSMC erfolgen und das N3E Verfahren nutzen.Damit würde der Dimensity 9500 Chipsatz ein 3nm Prozessor werden

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Dimensity 9500 in der Praxis schlagen wird. Generell deuten die Daten aber darauf hin, dass man wohl den Elite-Prozessor von Snapdragon nicht direkt schlagen wird.