Meinung: Xiaomi 17: Ein Zahlensprung als Kampfansage – oder nur Kosmetik?

Xiaomi hat mit der Vorstellung der „Xiaomi 17“-Serie einen mutigen, aber auch fragwürdigen Schritt gewagt: Die 16er-Generation wurde kurzerhand gestrichen, um mit Apples iPhone 17 auf Augenhöhe zu erscheinen. Ein symbolischer Sprung, der mehr über Marketing als über technische Substanz aussagt – und genau darin liegt die Kontroverse.

Denn was bedeutet eine Zahl im Smartphone-Markt wirklich? In einer Branche, die von jährlichen Iterationen lebt, ist die Modellnummer längst mehr als ein Zähler – sie ist ein Statussymbol. Xiaomi nutzt diese Dynamik gezielt, um sich als Premium-Marke zu inszenieren. Die Namensangleichung an Apple ist kein Zufall, sondern Teil einer Strategie, die auf Wahrnehmung statt Differenzierung setzt. Präsident Lei Jun spricht offen von einer direkten Antwort auf das iPhone 17. Doch reicht das?

Technisch gesehen bringt Xiaomi durchaus beeindruckende Hardware: Der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5, Akkus mit bis zu 7500 mAh und ein Zusatzdisplay im Kamera-Modul. Das sind Features, die Apple in dieser Form nicht bietet. Doch Premium definiert sich nicht allein über Specs. Es geht um Ökosysteme, Softwareintegration, Markenbindung – und hier bleibt Xiaomi trotz aller Fortschritte ein Herausforderer, kein Platzhirsch.

Kritiker werfen Xiaomi vor, mit der Namensstrategie eine Kopie statt einer Vision zu präsentieren. Die Ähnlichkeit der Modellbezeichnungen (Pro, Pro Max) und sogar des Kamera-Designs zum iPhone 17 Pro Max wirkt wie ein Spiegelbild – aber eines, das nicht ganz klar ist. Innovation sollte sich nicht am Konkurrenten orientieren, sondern ihn übertreffen.

Gleichzeitig zeigt der Schritt, wie aggressiv Xiaomi seine Premium-Offensive vorantreibt. In China könnte die Strategie aufgehen, wo Apple zwar stark ist, aber Xiaomi zunehmend Marktanteile gewinnt. Global bleibt die Herausforderung bestehen: Wer sich mit Apple messen will, muss mehr bieten als eine Zahl – er muss eine Identität schaffen.

Fazit: Die Umbenennung zur „Xiaomi 17“-Serie ist ein lauter Ruf nach Anerkennung. Doch ob dieser Ruf gehört wird, hängt nicht von der Zahl ab, sondern davon, ob Xiaomi endlich mehr ist als ein technisch versierter Nachahmer. Der Kampf um die Premium-Krone ist eröffnet – aber er wird nicht auf dem Etikett entschieden.