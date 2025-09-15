Mega-Überraschung: Xiaomi macht aus dem Xiaomi 16 das Xiaomi 17 [UPDATE Bilder]

Das ist mal eine Überraschung. Xiaomi überspringt die Bezeichnung Xiaomi 16 und geht direkt zum Xiaomi 17 über. Nach dem aktuellen Xiaomi 15 wird es also in diesem Jahr (und war recht bald) die Xiaomi 17 Serie geben.

Lei Jun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Xiaomi, schreibt dazu:

Die brandneue Xiaomi Mi 17-Serie erscheint noch diesen Monat. Dies ist der größte Fortschritt in der Geschichte der digitalen Telefonserie von Xiaomi und wird einen Monat früher als die vorherige Generation veröffentlicht. Die Mi 17-Serie krönt Xiaomis fünfjährige Entwicklung hin zu einem Premium-Smartphone. Sie markiert zudem einen wichtigen Wandel in der digitalen Serie und bringt ein Generations-Upgrade für die gesamte Produktpalette mit sich.

Die Mi 17-Serie umfasst drei Modelle: Mi 17, Mi 17 Pro und Mi 17 Pro Max.



Hintergrund ist das iPhone 17. Xiaomi will mit dem Xiaomi 17 direkt gegen die iPhone 17 Modelle antreten und daher auch beim Namen nicht hinterhinken.

UPDATE Es gibt nun auch die Presse-Render für die Modelle und darauf kann man den neuen Zwei-Screen in Action sehen:

erstmals Real-Life Bilder der neuen Smartphones

Auf Weibo sind zum ersten Mal echte Aufnahmen des neuen Xiaomi 16 (wohl des Xaiomi 16 pro max) aufgetaucht und damit bestätigt sich das neue Design der Smartphones.

Dünnere Ränder als beim iPhone

Die Xiaomi 16-Serie bringt ein bemerkenswertes Designmerkmal mit sich: extrem schmale Displayränder, die neue Standards im Smartphone-Markt setzen. Das Basismodell Xiaomi 16 verfügt über einen Rahmen von lediglich 1,0 mm, das 16 Pro über 1,1 mm und das 16 Pro Max über 1,15 mm. Damit unterbietet Xiaomi die erwarteten Randmaße der iPhone-16-Reihe, deren Modelle laut aktuellen Informationen mit deutlich breiteren Rändern ausgestattet sein sollen.

Diese Entwicklung ermöglicht ein besonders flächeneffizientes Frontdesign und verbessert das visuelle Nutzungserlebnis. Inhalte wirken durch die nahezu randlose Darstellung immersiver, insbesondere bei Medienwiedergabe und produktivem Arbeiten. Die technische Umsetzung basiert auf fortschrittlicher Displayintegration und optimierter Komponentenplatzierung.

UPDATE Es gibt auch Leaks zu den neuen Modellnummern der Geräte. Diese sollen 25098PN5AC, 2509FPNOBC, 25113PNOEC lauten.

UPDATE II Es gibt nun auch Render-Grafiken zu den neuen Smartphones, die vor allem das Kameramodul im Xiaomi 16 pro zeigen.

Xiaomi Präsident bestätigt Leica-Partnerschaft

Xiaomi und Leica werden die Zusammenarbeit bei der Kamera auch beim Xiaomi 16 fortsetzen. Das bestätigte Lu Weibing, der Präsident der Xiaomi Group und verantwortlich für den Smartphone Bereich in einem Social Media Beitrag bestätigt. Im Gespräch sind aktuell folgende Neuerungen für die Kamera:

Neue Leica-Wasserzeichen, neue Filter, externes Objektiv

Straight Screen Ultra

UPDATE Die Kamera der neuen Xiaomi 16 Ultra Modelle soll noch mehr Technik mitbringen:

Neues 200-MP-Multi-Gruppen-Periskop-Teleobjektiv

Zwei Brennweiten nutzen denselben CMOS-Sensor

Kontinuierlicher optischer Zoom zwischen zwei Brennweiten + Sanfter Übergang

Ultraweitwinkel -> Haupteinheit -> Mittleres Teleobjektiv -> Super-Teleobjektiv

UPDATE II Es gibt neue technische Details zu den Modellen:

Merkmal Xiaomi 16 Xiaomi 16 Pro Prozessor Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2) Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2) Display 6,36″ OLED, flach, 2K, 120Hz 6,8″ OLED, flach, LTPO, 120Hz Betriebssystem HyperOS 3 (basierend auf Android 16) HyperOS 3 (basierend auf Android 16) Kamera 50 MP Triple-Kamera (1/1.3″ Sensor) 50 MP Triple-Kamera mit Sony LYTIA Zoom-Technologie Telemakro oder Periskop (Gerüchte) Periskop-Teleobjektiv mit großer Blende Akku & Laden ca. 6.800 mAh, 100W Schnellladen Noch nicht bestätigt Design Flaches Panel, symmetrische Ränder LIPO-Technologie für ultradünne Ränder Verfügbarkeit China: Herbst 2025, EU: Anfang 2026 China: Q4 2025, EU: Anfang 2026

Die Angaben basieren auf Leaks und Vorabinformationen, daher können sich einzelne Spezifikationen bis zur offiziellen Vorstellung noch ändern.

Mehr Details zu Display und Technik

Es gibt neue Leaks zu den technischen Daten des Xiaomi 16. Der Leaker Digital Chat Station hat auf Weibo weitere Details veröffentlicht und demnach wird das Smartphone (wenig überraschend) mit dem Snapdragon 8 Elite 2 Chipsatz ausgestattet sein und über drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite verfügen: eine Hauptkamera mit 1/1,3-Zoll-Sensor, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telemakrokamera.

Das Smartphone soll einen Akku mit über 6.500 mAh Kapazität und ein 6,3 Zoll großes, flaches OLED-Panel mit dünnen Rändern an allen Seiten haben. Keine dieser Spezifikationen ist unerwartet, vielleicht nur die Tatsache, dass die Telemakrokamera nicht explizit als Periskop bezeichnet wird – Gerüchten zufolge soll das Xiaomi 16 eines bekommen.

Daneben wurden auch die Bildschirmgrößen der neuen Modelle geleakt. Diese sollen sich wie folge staffeln:

Xiaomi 16: 6.3″

Xiaomi 16 Pro: 6.8″

Xiaomi 16 Pro Mini: 6.3″

Xiaomi 16 Ultra: 6.8″+

Xiaomi 16 Pro und auch das Xiaomi 16 Pro mini sollen dabei ein neues horizontales Kamera-Modul bekommen, dass an das iPhone erinnert.

Display soll Next-Level Schutzglass bekommen

Die Xiaomi 16 werden sollen mit dem neuen Gorilla Glass Ceramic ausgestattet sein. Das neue Material für den Schutz von Bildschirmen wurde gestern in New York vorgestellt und steht damit ab sofort für die Premium-Smartphones zu Verfügung. Auch Xiaomi soll bei der Xiaomi 16 Serie darauf setzen.

Bei Xiaomitimes schreibt man zu den Vorteilen:

Übersteht 10 aufeinanderfolgende Stürze aus einem Meter Höhe auf simulierten Asphalt.

Konkurrierende Aluminosilikatgläser neigen dazu, beim ersten Sturz zu zerspringen.

Speziell für erhöhte Robustheit entwickelt.

Fortsetzt die Tradition außergewöhnlicher Haltbarkeit von Gorilla Glass fort.

Aktuell haben aber weder Xiaomi noch Corning diesen Schritt bestätigt – es bleibt also abzuwarten, ob sich Leak wirklich so eintritt.

Xiaomi 16: Metall-Rahmen aus dem 3D Drucker

Xiaomi wird bei Xiaomi 16 wohl auf eine neue 3D Drucktechnik für den Metall-Rahmen der Geräte setzen. Das Unternehmen setzt damit beim Topmodell zum ersten Mal auf diese Technik – bleibt abzuwarten, ob dieses Verfahren auch wirklich die hohen Qualitätsanforderungen in der Massenproduktion erfüllen kann.

Kuo schreibt selbst dazu:

Meine jüngste Branchenumfrage zeigt, dass Xiaomis kommendes Flaggschiff, das Xiaomi 16 Pro, das Ende 2025 auf den Markt kommen soll, ebenfalls einen Metallmittelrahmen verwendet, der mit der 3D-Drucktechnologie von Bright Laser Technologies (BLT) hergestellt wird. Dies deutet auf einen zunehmenden Trend hin, 3D-Druck für Smartphone-Mittelrahmen zu verwenden. Der Vorteil der Herstellung von Smartphone-Mittelrahmen mit 3D-Druck liegt in der Möglichkeit, hohle Designs zu nutzen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmeleistung verbessern, ohne die strukturelle Festigkeit zu beeinträchtigen. Die Produktionseffizienz war in der Vergangenheit ein Hindernis für den 3D-Druck, aber da sich dieser Engpass weiter entschärft, werden Telefonhersteller wahrscheinlich den 3D-Druck übernehmen, sobald seine Vorteile die Kosten überwiegen, ohne dass die Effizienz mit der der Mainstream-Technologien mithalten muss. Dieser Wandel spiegelt frühere Innovationen wider: Bevor Apple die CNC-Technologie zur Herstellung von MacBook-Unibody-Metallgehäusen einführte, glaubten nur wenige, dass ein solcher Prozess auf Unterhaltungselektronik skalierbar wäre.

Kuo schreibt dabei aktuell nur vom Xiaomi 16 pro in Zusammenhang mit dem 3D Druckverfahren. Ob auch die Xiaomi 16 diese Technik bekommen werden, bleibt offen.

Xiaomi 16: Persikop-Kamera für die gesamte Serie

Bisher gibt es recht wenig Leaks rund um die Xiaomi 16 Serie, die Ende des Jahres erscheinen wird, aber zwei Punkte sind bereits bekannt geworden:

es soll in diesem Jahr wohl neben den bekannten Modellen der Serie auch ein neues Xiaomi 16 mini geben, dass als Konkurrenz zum Galaxy S25 Edge und dem iPhone 16 Air gedacht ist

Xiaomi setzt wohl bei allen Modellen der Xiaomi 16 Serie auf eine neuen Periskop Kamera um die Qualität der Aufnahmen zu verbessern.

Die Geräte werden wohl wieder im 4. Quartal 2024 in China auf den Markt kommen. Deutsche Nutzer müssen aber wohl etwas länger warten, denn der Start der Xiaomi 16 Reihe in Deutschland wird erst Anfang 2026 erwartet. Xiaomi selbst hat sich generell dazu aber bisher noch nicht geäußert. Die gesamten Details basieren also auf Leaks und Hinweisen und sind noch nicht offiziell.

