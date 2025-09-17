Neue Phishing-Kampagne lockt WhatsApp-Nutzer mit Online-Votings

Sicherheitsforscher von Kaspersky haben eine neue Phishing-Methode identifiziert, die gezielt WhatsApp-Nutzer über fingierte Online-Abstimmungen angreift. Als Köder dienen vermeintliche Votings zu jungen Sporttalenten, wobei das zugrunde liegende Schema mit geringem Aufwand auf andere Themenbereiche übertragbar ist. Ziel der Kampagne ist die vollständige Übernahme von WhatsApp-Konten durch Social Engineering und manipulierte Webschnittstellen.

Die Angreifer setzen auf täuschend echt gestaltete Webseiten, die Fotos, „Vote“-Buttons und angebliche Live-Zähler für Stimmen und Teilnehmende enthalten. Nutzer werden zur Teilnahme aufgefordert, die eine „Autorisierung“ voraussetzt. Gleichzeitig wird mit angeblichen Sponsorenpreisen geworben, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Ein Klick auf die Schaltflächen „Vote“ oder „Authorize“ leitet die Nutzer auf eine betrügerische Seite weiter, die zur Eingabe der bei WhatsApp hinterlegten Telefonnummer auffordert.

Parallel dazu initiieren die Angreifer einen Login-Vorgang bei WhatsApp Web. Nach Eingabe der Telefonnummer erhalten sie einen sechsstelligen Verifizierungscode, den sie auf der gefälschten Seite spiegeln. Gibt die betroffene Person diesen Code in ihrer App ein, wird die von den Angreifern gestartete Web-Sitzung aktiviert. Dadurch erhalten sie Zugriff auf Nachrichten und können das Konto schrittweise übernehmen.

Tatyana Shcherbakova, Web Content Analyst bei Kaspersky, warnt: „Das Vertrauen in scheinbar harmlose Online-Votings wird gezielt ausgenutzt. Überzeugend gefälschte Oberflächen und gezielte Manipulation führen dazu, dass Nutzer sensible Daten preisgeben.“

Zum Schutz empfiehlt Kaspersky folgende Maßnahmen:

Aktivierung der Zwei-Schritt-Verifizierung in WhatsApp

Prüfung der Echtheit von Webseiten und URLs vor Eingabe persönlicher Daten

Niemals Weitergabe von Verifizierungscodes

Einsatz einer zuverlässigen Sicherheitslösung mit Phishing-Erkennung

