Xiaomi: das steckt hinter der neuen Jinshajiang-Batterietechnologie

Die Jinshajiang-Batterietechnologie (benannt nach dem Jinsha-Fluss) ist Xiaomis neueste Innovation im Bereich der Akkutechnik. Sie wurde entwickelt, um das Hauptproblem moderner Smartphones zu lösen: Wie bringt man mehr Energie in immer dünnere Gehäuse, ohne die Sicherheit oder Langlebigkeit zu gefährden?

Der Kern dieser Technologie ist die Nutzung einer Silizium-Kohlenstoff-Anode (Silicon-Carbon Anode). Im Vergleich zu herkömmlichen Graphit-Akkus bietet sie entscheidende Vorteile:

Extrem hohe Energiedichte: Xiaomi erreicht hiermit Dichten von bis zu 850 Wh/L . Das ermöglicht deutlich höhere Kapazitäten bei gleicher Baugröße. Ein Beispiel: Das Xiaomi 15 Pro konnte so von 5.000 mAh auf 6.100 mAh wachsen, ohne dicker zu werden.

Hoher Silizium-Anteil: Die Akkus nutzen einen Siliziumgehalt von ca. 16 % . Da Silizium theoretisch viel mehr Lithium-Ionen aufnehmen kann als Graphit, steigt die Effizienz massiv.

Langlebigkeit: Trotz der hohen Dichte verspricht Xiaomi eine enorme Haltbarkeit. Die Akkus sollen nach 1.600 Ladezyklen noch ca. 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität besitzen.

Kompakte Bauweise: Ein aktuelles Anwendungsbeispiel ist die neue „Ultra-Thin" Powerbank von Xiaomi, die dank dieser Zellen nur 6 mm dick ist – kaum dicker als eine Kreditkarte, aber mit 5.000 mAh Kapazität.

In Deutschland ist diese Technik bereits in den ersten Modelle im Einsatz. Wir gehen davon aus, dass Xiaomi kommende Geräte ebenfalls mit dieser Technik (und Weiterentwicklungen davon) auf dem Markt bringen wird. Der aktuelle Stand sieht wie folgt aus:

Smartphones: Die Jinshajiang-Akkus sind das Herzstück der aktuellen Flaggschiff-Serie (Xiaomi 15 und 15 Pro). Während das 15 Pro oft China-exklusiv bleibt, wird das Standard-Modell des Xiaomi 15 (ebenfalls mit dieser Akku-Technik) für den globalen Markt und somit auch für Deutschland erwartet (Release voraussichtlich Frühjahr 2025). Zubehör: Die erwähnte 6mm Jinshajiang Powerbank wurde bereits auf globalen Kanälen präsentiert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie im Laufe des Jahres 2025 offiziell über den deutschen Mi-Store oder Amazon erhältlich sein wird. Redmi-Serie: Auch die kommende Redmi Note 14-Serie nutzt zum Teil diese Technologie (dort oft unter dem Marketingnamen „Glacier Battery“ in Kooperation mit Partnern wie CATL), was zu deutlich größeren Akkus in der Mittelklasse führt.