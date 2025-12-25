MediaTek Dimensity 8500: Leak enthüllt Spezifikationen und „All-Big-Core“-Design

MediaTeks kommende Mittelklasse-Waffe, der Dimensity 8500 (Modellnummer MT6899), ist in der Benchmark-Datenbank von Geekbench aufgetaucht. Die geleakten Daten deuten auf einen massiven Leistungssprung hin, der die Grenze zwischen Mittelklasse und Flaggschiff-Segment weiter verwischt.

Performance: Geekbench und AnTuTu Ergebnisse

Ein aktueller Eintrag in der Geekbench-Datenbank liefert erste konkrete Zahlen zur Rechenleistung des neuen SoCs. Mit einem Single-Core-Score von 1.709 und einem Multi-Core-Score von 6.532 positioniert sich der Dimensity 8500 deutlich über seinem Vorgänger (Dimensity 8400) und rückt in Schlagdistanz zu Flaggschiff-Chipsätzen der Vorjahre.

Ergänzende Berichte von Branchen-Insidern wie Digital Chat Station sprechen zudem von einem AnTuTu-Score von über 2,2 Millionen Punkten. Zum Vergleich: Der Dimensity 8400 erreichte rund 1,6 Millionen Punkte. Damit könnte der Chip in puncto Grafikleistung sogar mit dem Snapdragon 8 Gen 3 konkurrieren.

Architektur: Das „All-Big-Core“-Konzept

Das Besondere am Dimensity 8500 ist die konsequente Fortführung des „All-Big-Core“-Designs. Anstatt auf kleine, stromsparende Effizienz-Kerne zu setzen, nutzt MediaTek ausschließlich leistungsstarke ARM Cortex-A725 Kerne.

Fertigung: 4nm-Prozess bei TSMC

4nm-Prozess bei TSMC CPU-Konfiguration (8 Kerne): 1x Core @ 3,40 GHz (Prime Core) 3x Cores @ 3,20 GHz 4x Cores @ 2,20 GHz

Grafikeinheit (GPU): Mali-G720 MC8 (getaktet mit bis zu 1,5 GHz)

Erste Einsatzgeräte: Honor und Poco im Fokus

Zwei Geräte werden derzeit besonders heiß als erste Abnehmer für den Dimensity 8500 gehandelt:

Honor Power 2 (SER-AN00): Das Gerät wurde bereits mit diesem Chipsatz gesichtet. Es soll ein „Akku-Monster“ werden und wird voraussichtlich mit einer gigantischen 10.080-mAh-Batterie sowie 80W-Schnellladen im Frühjahr 2026 erscheinen. Poco X8 Pro: Auch Xiaomi plant offenbar den Einsatz im kommenden Poco X8 Pro. Das Gerät wird als globales Pendant zum chinesischen Redmi Turbo 5 erwartet und soll voraussichtlich im Januar oder Februar 2026 sein Debüt feiern.

Experten-Einschätzung: Der Dimensity 8500 könnte den Markt für „Sub-Flaggschiffe“ revolutionieren. Durch die Kombination aus TSMC-4nm-Fertigung und der aggressiven Core-Struktur bietet er High-End-Gaming-Performance zu einem deutlich niedrigeren Preispunkt als Qualcomms 8er-Serie.