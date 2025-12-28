Apples bunter Weihnachts-Leak: Die AirPods, die wie ein iPhone 5c glänzen sollten

In der Welt der Apple-Sammler und Technik-Enthusiasten gibt es kaum etwas Faszinierenderes als den Blick in die „Asservatenkammer“ ungeschlagener Prototypen. Pünktlich zu Weihnachten 2025 hat der bekannte Leaker Kosutami für Aufsehen gesorgt: Er veröffentlichte Bilder von bisher unbekannten Prototypen der AirPods (1. Generation), die in knalligen Farben glänzen, die wir sonst nur vom legendären iPhone 5c kennen.

Ein Hauch von „Unapologetically Plastic“

Die Bilder zeigen Ladecases in einem lebendigen Pink und einem kräftigen Gelb. Das Design ist eine direkte Hommage an das farbenfrohe Line-up von 2013, als Apple mit dem iPhone 5c versuchte, jugendliche Frische in sein Portfolio zu bringen.

Interessant bei diesen Prototypen:

Zweifarbiges Design: Während die Außenseite der Cases in leuchtenden Farben erstrahlt, blieb das Innere der Hülle sowie die AirPods selbst im klassischen Weiß. Dieser Kontrast erinnert stark an die Optik der damaligen Silikon-Cases von Apple.

Während die Außenseite der Cases in leuchtenden Farben erstrahlt, blieb das Innere der Hülle sowie die AirPods selbst im klassischen Weiß. Dieser Kontrast erinnert stark an die Optik der damaligen Silikon-Cases von Apple. Abgebrochenes Experiment: Laut den Informationen wurden diese Varianten während der Design-Validierungsphase (DVT) oder Produkt-Validierungsphase (PVT) getestet, aber letztlich zugunsten des ikonischen, rein weißen Looks verworfen.

Warum hat Apple sie nicht umgesetzt?

Historisch gesehen waren die AirPods (Launch 2016) als nahtlose Erweiterung des Ökosystems gedacht. Apple entschied sich damals, das „Weiß“ als Markenzeichen für seine Audio-Produkte zu zementieren – ein Erbe, das bis zu den ersten iPod-Kopfhörern zurückreicht.

Bereits 2023 gab es Hinweise, dass Apple Farben passend zum iPhone 7 (wie Diamantschwarz oder ProductRED) testete. Der aktuelle Weihnachts-Post bestätigt jedoch, dass die Experimente noch viel mutiger waren und sogar die spielerische Ästhetik des 5c-Modells aufgriffen.

Was bedeutet das für heute?

Bis heute sind die AirPods Max die einzigen Kopfhörer im Apple-Sortiment, die offiziell in verschiedenen Farben erhältlich sind. Die In-Ear-Modelle bleiben – trotz zahlreicher Kundenwünsche nach einer schwarzen Version – standhaft weiß. Die nun aufgetauchten Prototypen zeigen jedoch, wie nah wir einer bunteren Apple-Welt tatsächlich waren.

Sammler-Notiz: Solche Prototypen sind extrem selten und geben wertvolle Einblicke in Apples Entscheidungsprozesse. Sie zeigen, dass Apple oft radikale Designs testet, bevor sie sich für die sicherere, minimalistische Variante entscheiden.