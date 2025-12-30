Samsung Smartphones: Diese Modelle fallen 2026 aus dem Support

Im Jahr 2026 vollzieht Samsung einen der bisher umfangreichsten Generationswechsel in seiner Software-Historie. Während moderne Flaggschiffe ab der S24-Serie von einer siebenjährigen Update-Garantie profitieren, erreicht für zahlreiche Bestseller der frühen 2020er-Jahre nun die vereinbarte Support-Frist ihr Ende. Es wird wohl auch keine Verlängerung geben (wie gerade erst für den Windows 10 Support).

Dies betrifft nicht nur den Erhalt neuer Android-Iterationen, sondern primär die kritischen Sicherheits-Patches, was Unternehmen und sicherheitsbewusste Privatanwender gleichermaßen vor Handlungsbedarf stellt.

Der Status Quo: Sicherheitsupdates vs. OS-Upgrades

Samsung unterscheidet strikt zwischen Android-OS-Upgrades (neue Funktionen) und Sicherheits-Patches. Im Laufe des Jahres 2026 werden die letzten Modelle, die unter die alte „4+5 Jahre“-Regelung fielen (vier Jahre OS, fünf Jahre Sicherheit), final aus den Wartungslisten gestrichen. Generell bekommen die nachfolgenden Modelle kein Android 17 mehr.

Die betroffenen Modellgruppen 2026

1. Die Ära S21 und Note 20: Das finale Aus

Für die Galaxy S21-Serie (S21, S21+, S21 Ultra) ist 2026 das Schicksalsjahr. Nachdem diese Geräte Anfang 2025 bereits in den vierteljährlichen Update-Zyklus herabgestuft wurden, endet im ersten Quartal 2026 die Bereitstellung jeglicher Sicherheits-Patches.

Besonderheit: Das S21 FE (Fan Edition) bildet eine Ausnahme und wird aufgrund seines späteren Marktstarts noch bis Ende 2026 bzw. Anfang 2027 unterstützt.

2. Foldables der zweiten und dritten Generation

Die Pionierphase der faltbaren Smartphones erreicht ihr Ende. Sowohl das Galaxy Z Fold 3 als auch das Z Flip 3 werden 2026 ihre finalen Sicherheits-Updates erhalten. Da die Hardware dieser Geräte (insbesondere die Displayscharniere) nach fünf Jahren oft ohnehin mechanische Verschleißgrenzen erreicht, markiert das Software-Aus hier auch das faktische Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

3. Massenmarkt-Modelle: Die A- und M-Serie

Besonders kritisch ist der Wegfall bei der Galaxy A-Serie, da Modelle wie das A52, A52s 5G und A72 zu den meistverkauften Geräten ihrer Klasse gehörten.

A-Serie: A52-Varianten, A72, A32 und A22 verlieren 2026 jeglichen Support.

Kategorie Modelle (Support-Ende 2026) Letzte OS-Version Premium S21, S21+, S21 Ultra, Note 20 Serie Android 15 Foldables Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 Android 15 Mittelklasse A52s 5G, A72, A32, M52 5G Android 14/15 Tablets Tab S7 FE, Tab S6 Lite (2022), Tab A7 Lite Android 14/15

Sobald ein Gerät aus dem Support fällt, wird es nicht sofort unbrauchbar, jedoch ergeben sich zwei signifikante Problemfelder:

Sicherheitsdefizite: Schwachstellen im Kernel oder in der WLAN/Bluetooth-Schnittstelle werden nicht mehr durch Patches geschlossen. Für Banking-Apps und Unternehmenssoftware (BYOD) sind diese Geräte ab diesem Zeitpunkt als „unsicher“ einzustufen. Software-Fragmentierung: Apps wie WhatsApp oder Google-Dienste setzen zunehmend höhere API-Level voraus. Zwar bleibt die Kompatibilität meist noch 2–3 Jahre nach Support-Ende gewahrt, die Performance leidet jedoch unter den neueren, ressourcenintensiveren App-Versionen auf alter Hardware.

Nutzer der S21-Serie oder der A52-Reihe sollten den Herbst 2026 als spätestesten Zeitpunkt für eine Neuanschaffung einplanen. Da Samsung ab der S24- und A55/A56-Serie die Support-Dauer massiv auf bis zu sieben Jahre verlängert hat, ist die Investition in ein neues Modell aktuell so zukunftssicher wie nie zuvor.