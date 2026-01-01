Appdated.de wünscht ein gesundes neues Jahr!

Euro Technik hat den Wechsel von 2025 zu 2026 hoffentlich ohne Probleme und automatisch vollzogen. Das gesamte AppDated-Team wünscht euch einen fantastischen Rutsch und vor allem ein glückliches und gesundes neues Jahr!
Nach über 10 Jahren, die wir nun schon für euch da sind, wissen wir eure Treue besonders zu schätzen. Wir freuen uns darauf, auch 2026 gemeinsam mit euch die Technik-Welt zu erkunden – von den heißesten Smartphone-Gerüchten bis hin zu den neuesten App-Vorstellungen. Ein großes Dankeschön für eure Besuche, die vielen Kommentare und den netten Austausch im vergangenen Jahr.
Danke für euren Support, eure Klicks und euer Feedback.
Euer Team von appdated.de
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.