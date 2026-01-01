Xiaomi Garantie-Regelungen: deutsche Nutzer haben mit die längsten Garantie-Rechte

Die Garantie- und Gewährleistungsfristen bei Xiaomi-Smartphones unterscheiden sich je nach Verkaufsregion erheblich. Während Kunden in vielen Teilen der Welt auf die Kulanz des Herstellers angewiesen sind, profitieren Käufer im EU-Raum von besonders starken Verbraucherschutzrechten.
Regionale Unterschiede im Überblick
|Region
|Garantie- / Gewährleistungsdauer
|Status
|EU / Deutschland
|24 Monate
|Gesetzlich verpflichtend (Gewährleistung)
|Türkei
|24 Monate
|Gesetzliche Vorgabe
|USA / VAE
|12 Monate
|Freiwillige Herstellergarantie
|Indien
|12 – 24 Monate
|Standard 1 Jahr (oft Aktions-Verlängerungen)
Dass Xiaomi (und andere Hersteller) in Europa eine Abdeckung von 24 Monaten bietet, ist maßgeblich auf die EU-Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie zurückzuführen.
- Gesetzliche Gewährleistung: In der EU ist eine zweijährige Gewährleistungsfrist für Neuwaren vorgeschrieben. Dies zwingt Hersteller dazu, ihre Service-Strukturen in Europa auf diesen Zeitraum auszulegen.
- Beweislastumkehr: Ein großer Erfolg der EU-Verbraucherrechte ist die Ausweitung der Beweislastumkehr. Seit 2022 (und in der aktuellen Rechtsprechung für 2026 gefestigt) wird bei Defekten innerhalb der ersten 12 Monate (in vielen EU-Staaten sogar länger) davon ausgegangen, dass der Fehler bereits beim Kauf bestand. Der Käufer ist somit optimal geschützt.
- Nachhaltigkeit: Die EU drängt Hersteller verstärkt zu längeren Update-Zyklen und besserer Reparierbarkeit, was indirekt die Langlebigkeit der Geräte fördert.
Sonderstatus: International Warranty Service (IWS)
Für Flaggschiff-Modelle wie die Xiaomi 12-, 13- oder 14-Serie (und neuere Generationen) bietet Xiaomi den International Warranty Service an.
- Vorteil: Käufer dieser Premium-Geräte können Garantieleistungen in autorisierten Service-Centern weltweit in Anspruch nehmen, sofern das Modell im jeweiligen Land offiziell vertrieben wird.
- Dauer: Auch hier orientiert sich der Service oft an der 24-monatigen Frist der Kernmärkte.
Wichtige Hinweise für Nutzer
- Kaufbeleg: Unabhängig von der Region ist die Originalrechnung (Proof of Purchase) zwingend erforderlich, um den Garantieanspruch geltend zu machen.
- Import-Warnung: Wer ein Xiaomi-Gerät als „China-Import“ kauft, hat in der EU oft keinen Anspruch auf die lokale 24-monatige Garantie, sondern muss sich an den Händler im Ursprungsland wenden. Es empfiehlt sich daher immer der Kauf über offizielle EU-Kanäle.
