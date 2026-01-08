Honor Magic 8 Pro Air: Ein „Leichtgewicht“ mit Pro-Power im Anflug

Nachdem Apple und Samsung mit dem „Air“-Konzept (oder dem „Slim“-Modell) für Wirbel sorgen, zieht Honor nun nach. Unter dem Motto „Pro in the Air“ bereitet der chinesische Hersteller laut Leakern den Launch des Honor Magic 8 Pro Air vor. Das Ziel: Ein Smartphone, das so dünn und leicht ist wie ein Lifestyle-Gerät, aber bei der Kamera keine Kompromisse macht. Die Honor Magic 8 Serie könnte damit in diesem Jahr noch mehr Modelle umfassen als im letzten Jahr.

Design: Dünner als die Konkurrenz?

Die ersten Leaks und Skizzen zeichnen ein spannendes Bild. Mit einer Dicke von nur 6,3 mm ist das Magic 8 Pro Air zwar minimal dicker als das gemutmaßte iPhone Air (ca. 5,6 mm), punktet dafür aber beim Gewicht. Mit gerade einmal 158 Gramm soll es eines der leichtesten Flaggschiffe auf dem Markt werden.

Optisch scheint Honor neue Wege zu gehen: Ein markanter, horizontaler Kamerabalken auf der Rückseite erinnert Beobachter stark an das Visier-Design der Google-Pixel-Serie. Ein weiteres Highlight: Neben Power-Button und Lautstärkewippe soll es eine dezidierte KI-Taste geben, um Funktionen des neuen MagicOS 10 direkt aufzurufen.

Die Technik: „Air“ beim Gehäuse, „Pro“ unter der Haube

Das „Pro“ im Namen ist laut Hersteller Programm. Trotz der schlanken Linie soll die Hardware überzeugen:

Display: Ein kompaktes 6,31-Zoll LTPO OLED mit 1,5K-Auflösung und bis zu 120 Hz.

Ein kompaktes 6,31-Zoll LTPO OLED mit 1,5K-Auflösung und bis zu 120 Hz. Prozessor: Statt Qualcomm setzt Honor hier wohl auf den MediaTek Dimensity 9500 , der für seine hohe Energieeffizienz bekannt ist.

Statt Qualcomm setzt Honor hier wohl auf den , der für seine hohe Energieeffizienz bekannt ist. Akku: Trotz der geringen Bautiefe soll ein 5.500 mAh starker Akku verbaut sein, der mit 80 Watt schnell geladen werden kann.

Trotz der geringen Bautiefe soll ein starker Akku verbaut sein, der mit 80 Watt schnell geladen werden kann. Kamera: Hier wird es spannend. Gerüchten zufolge spendiert Honor dem Gerät eine 200-Megapixel-Hauptkamera und eine 50-Megapixel-Telelinse – eine Ansage an die Konkurrenz, die bei flachen Geräten oft den Zoom opfert.

Marktstart und Verfügbarkeit

Honor hat das Gerät für den chinesischen Markt bereits für Ende Januar oder Anfang Februar 2026 in Aussicht gestellt. Ob und wann das Magic 8 Pro Air nach Europa kommt, steht noch in den Sternen. Da Honor das normale Magic 8 Pro bereits für Mitte Januar in Deutschland angekündigt hat, könnte die Air-Variante im Frühjahr als Ergänzung folgen.

Honor spielt hier geschickt mit den Erwartungen. Viele Nutzer wünschen sich kompakte Smartphones, wollen aber nicht auf die High-End-Kameras der riesigen „Ultra“-Modelle verzichten. Wenn Honor es schafft, den 200-MP-Sensor wirklich in ein 6,3-mm-Gehäuse zu packen, ohne dass die Akkulaufzeit leidet, könnte das „Air“ zum echten Geheimtipp werden.