Weiter verfügbar: 3 Monate geschenkt im Vodafone CallYa Allnet Flat L

Vodafone geht in die Offensive und wertet seinen Prepaid-Tarif „CallYa Allnet Flat L“ massiv auf. Für Neukunden und Wechsler ergibt sich aktuell eine spannende Gelegenheit: Durch einen speziellen Gutschein-Code lässt sich der Tarif rechnerisch für das erste Vierteljahr komplett kostenlos nutzen – und das ohne jede Vertragsbindung im leistungsstarken D2-Netz.

Das Herzstück der Aktion ist der Gutschein-Code „BONUS60“. Wer diesen bei der Bestellung eingibt, erhält ein sattes Bonusguthaben von 60 Euro. Da die Grundgebühr für die Allnet Flat L bei 19,99 Euro pro vier Wochen liegt, deckt dieser Bonus die Kosten für die ersten drei Nutzungszeiträume nahezu vollständig ab. Ein idealer Deal für jeden Nutzer, der erstklassige Netzqualität testen möchte, ohne sofort ein finanzielles Risiko einzugehen.

Highspeed und 5G: Die Tarif-Highlights im Detail

Die technische Ausstattung des Tarifs richtet sich klar an Vielsurfer und anspruchsvolle Mobilfunkkunden:

Massives Datenvolumen: Mit 100 GB bietet der Tarif mehr als genug Spielraum für ausgiebiges Streaming und mobiles Arbeiten.

Mit bietet der Tarif mehr als genug Spielraum für ausgiebiges Streaming und mobiles Arbeiten. Maximale Geschwindigkeit: Surfen im 5G-Highspeed-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download.

Surfen im mit bis zu im Download. Rundum sorglos: Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming sind standardmäßig enthalten.

Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming sind standardmäßig enthalten. Internationale Telefonie: Für Kontakte ins Ausland sind 500 Inklusiv-Einheiten (Minuten oder SMS) von Deutschland in andere EU-Netze bereits im Preis inbegriffen.

Für Kontakte ins Ausland sind (Minuten oder SMS) von Deutschland in andere EU-Netze bereits im Preis inbegriffen. Klarer Sound: Dank VoLTE und WiFi-Calling profitieren Kunden von exzellenter Sprachqualität, selbst bei schwacher Mobilfunkabdeckung in Innenräumen.

Feature Spezifikation Preis 19,99 € pro 4 Wochen Datenvolumen 100 GB (inkl. 5G) Aktionscode BONUS60 (für 60 € Guthaben) Speed Bis zu 300 Mbit/s (Download) Extras 500 Min/SMS ins EU-Ausland

So sicherst du dir den 60 € Bonus

Die Bestellung ist denkbar einfach und dank des 0,00 € Startpakets komplett risikolos. Um das Guthaben zu erhalten, musst du lediglich bei der Bestellung den Gutschein-Code BONUS60 eingeben.

Zusätzlich belohnt Vodafone Wechsler: Wer seine alte Rufnummer mitbringt, kassiert weitere 10 € Wechselbonus. Der Tarif ist zudem flexibel als klassische SIM oder direkt als eSIM erhältlich.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Zeitlich begrenztes Angebot

Man sollte jedoch nicht zu lange zögern: Die Aktion mit dem 100-GB-App-Bonus läuft am 31.03.2025 aus, und das Bonusguthaben über den Gutschein-Code ist voraussichtlich nur bis zum 09.04.2025 verfügbar.

VIDEO VoIP per Callya Freikarte