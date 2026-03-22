Corning präsentiert Gorilla® Glass Ceramic 3: Höhere Sturzfestigkeit für den Alltag

Der Spezialglas-Hersteller Corning hat mit Gorilla® Glass Ceramic 3 eine neue Generation seines Schutzmaterials vorgestellt. Die Entwicklung konzentriert sich primär darauf, die Widerstandsfähigkeit von Smartphones über deren gesamte Lebensdauer zu erhöhen. Erstmals zum Einsatz kommen wird das Material im neuen faltbaren Modell der Motorola razr-Serie.

Im Gegensatz zu reinem Glas kombiniert dieses Material Eigenschaften von Glas und Keramik, um typische Unfälle im Alltag besser abzufangen. Die wichtigsten Verbesserungen im Überblick:

Höhere Sturzsicherheit auf hartem Grund: In Testreihen überstand das Material Stürze aus über zwei Metern Höhe auf Oberflächen, die Beton nachempfunden sind. Für Sie bedeutet das einen deutlich besseren Schutz, falls Ihnen das Handy beim Telefonieren oder Fotografieren aus der Hand gleitet.

In Testreihen überstand das Material Stürze aus über auf Oberflächen, die Beton nachempfunden sind. Für Sie bedeutet das einen deutlich besseren Schutz, falls Ihnen das Handy beim Telefonieren oder Fotografieren aus der Hand gleitet. Widerstandsfähigkeit bei Mehrfachstürzen: Ein kritischer Punkt bei vielen Smartphones ist die Ermüdung des Materials. Corning gibt an, dass Gorilla Glass Ceramic 3 mindestens 20 aufeinanderfolgende Stürze aus einem Meter Höhe auf Asphalt-ähnliche Flächen unbeschadet überstanden hat. Herkömmliche Alumosilicat-Gläser versagten in denselben Tests oft schon beim ersten Aufprall.

Ein kritischer Punkt bei vielen Smartphones ist die Ermüdung des Materials. Corning gibt an, dass Gorilla Glass Ceramic 3 mindestens aus einem Meter Höhe auf Asphalt-ähnliche Flächen unbeschadet überstanden hat. Herkömmliche Alumosilicat-Gläser versagten in denselben Tests oft schon beim ersten Aufprall. Langzeitstabilität: Der Fokus der Entwicklung lag laut Corning nicht nur auf der Leistung im Neuzustand, sondern auf einer konsistenten Haltbarkeit über die gesamte Nutzungsdauer des Geräts hinweg.

Erstes Einsatzgebiet: Faltbare Smartphones

Besonders bei faltbaren Geräten wie dem kommenden Motorola razr fold ist der Schutz der äußeren Displays entscheidend. Durch die Integration des neuen Materials soll die Bauweise robuster werden, ohne das Design negativ zu beeinflussen.

Motorola wird das entsprechende Gerät und die verbaute Technologie aktuell auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona der Öffentlichkeit präsentieren.