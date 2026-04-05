Samsung Galaxy A57 Pre-Sale: Gratis-Speicher-Upgrade und Top-Tarif bei Blau

Samsung hat soeben die neueste Generation seiner beliebten Mittelklasse-Serie vorgestellt, und der Mobilfunkanbieter Blau geht direkt mit einem Paukenschlag in den Vorverkauf. Wer sich das neue Samsung Galaxy A57 frühzeitig sichert, profitiert nicht nur von attraktiven monatlichen Raten, sondern auch von einer exklusiven Speicher-Aktion.

Die Hardware: Das kann das neue Galaxy A57

Das Galaxy A57 (Modelljahr 2026) festigt Samsungs Position in der Mittelklasse durch gezielte Upgrades. Besonders auffällig ist das neue, schlankere Design mit einem transparenten Rahmen um die Kameraeinheit.

Display: Ein 6,7 Zoll großes Super AMOLED+ Panel mit 120 Hz und dem neuen Vision Booster, der eine Helligkeit von bis zu 1.900 Nits erreicht.

Ein 6,7 Zoll großes Super AMOLED+ Panel mit 120 Hz und dem neuen Vision Booster, der eine Helligkeit von bis zu 1.900 Nits erreicht. Leistung: Unter der Haube arbeitet der neue Exynos 1680 Prozessor, der laut ersten Tests rund 10 % mehr Alltagsperformance und eine deutlich verbesserte Grafikleistung (Xclipse 550 GPU) bietet.

Unter der Haube arbeitet der neue Prozessor, der laut ersten Tests rund 10 % mehr Alltagsperformance und eine deutlich verbesserte Grafikleistung (Xclipse 550 GPU) bietet. Robustheit: Erstmals in dieser Klasse ist das Gerät nach IP68 zertifiziert und somit noch besser gegen Wasser und Staub geschützt.

Erstmals in dieser Klasse ist das Gerät nach zertifiziert und somit noch besser gegen Wasser und Staub geschützt. KI-Features: Dank „Awesome Intelligence“ halten Funktionen wie der Transkriptions-Assistent und verbesserte Nightography-Algorithmen Einzug in die A-Serie.#

Dank „Awesome Intelligence“ halten Funktionen wie der Transkriptions-Assistent und verbesserte Nightography-Algorithmen Einzug in die A-Serie.# ZUM DEAL*

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Der Deal: Speicher-Upgrade geschenkt

Bis zum 18.04.2026 bietet Blau einen besonderen Anreiz: Käufer erhalten das Speicher-Upgrade kostenlos. Das bedeutet, man bekommt das Modell mit dem größeren Speicher zum Preis der kleineren Variante – ideal für alle, die viele Fotos, 4K-Videos oder Offline-Karten speichern möchten.

Die Tarif-Kombinationen im Detail

Blau bündelt das Smartphone mit dem Allnet M Tarif, der mit 20 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 50 MBit/s) sowie einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS ausgestattet ist. Der Anschlusspreis entfällt bei beiden Optionen komplett.

1. Die Spar-Option (36 Monate)

Für Nutzer, die Wert auf eine niedrige monatliche Belastung legen:

Monatliche Gebühr: 21,99 €

21,99 € Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Einmalige Anzahlung: 1 €

1 € Anschlusspreis: 0 €

0 € ZUM DEAL*

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2. Die Standard-Option (24 Monate)

Für alle, die ihr Gerät schneller abbezahlen möchten:

Monatliche Gebühr: 29,99 €

29,99 € Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Einmalige Anzahlung: 7 €

7 € Anschlusspreis: 0 €

Fazit: Lohnt sich der Vorab-Kauf?

Das Galaxy A57 ist eine konsequente Weiterentwicklung. Auch wenn die Kamera-Hardware (50 MP Hauptsensor) weitgehend identisch zum Vorgänger bleibt, machen das hellere Display, die IP68-Zertifizierung und das lange Update-Versprechen von 6 Jahren das Gerät zu einer sicheren Investition.

Zusammen mit dem Blau-Tarif und dem geschenkten Speicher-Upgrade ist dieses Pre-Sale-Angebot derzeit eines der preislich attraktivsten Bundles für die neue Samsung-Saison 2026.

Hinweis: Der offizielle Verkaufsstart in Deutschland ist für den 10. April 2026 geplant. Das Speicher-Upgrade-Angebot ist zeitlich streng bis zum 18.04. limitiert.