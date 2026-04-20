Nächste Stufe der USB-C Regulierung tritt in Kraft

Ab dem 28. April 2024 tritt in der Europäischen Union eine finale Phase der „Common Charger“-Richtlinie in Kraft, die den Technikmarkt nachhaltig vereinheitlicht. Während die USB-C-Pflicht für Smartphones und Kleingeräte bereits seit Ende 2024 gilt, endet nun die Schonfrist für den wohl anspruchsvollsten Sektor: die Laptops.

Einheitlicher Standard für mobile Computer

Die EU-Vorgabe zielt darauf ab, Elektroschrott massiv zu reduzieren und den Komfort für den Verbraucher zu erhöhen. Jedes neue Laptop-Modell, das ab diesem Stichtag in der EU zugelassen wird, muss über einen USB-C-Ladeanschluss verfügen, der den Standard USB Power Delivery (USB-PD) unterstützt.

Laptops erhielten diesen zeitlichen Aufschub, da die technische Umsetzung komplexer war. Viele Geräte benötigen deutlich höhere Wattzahlen als ein Smartphone, was die Entwicklung leistungsstarker und gleichzeitig sicherer USB-C-Ladelösungen erforderte.

Koexistenz statt Verbot von Sonderanschlüssen

Wichtig für Nutzer von spezialisierter Hardware: Die EU verbietet proprietäre Anschlüsse wie Apples MagSafe oder klassische Hohlstecker (Barrel-Connectors) nicht. Hersteller dürfen diese weiterhin verbauen, um beispielsweise extrem hohe Ladegeschwindigkeiten bei Gaming-Laptops zu ermöglichen. Die Bedingung ist jedoch strikt: Zusätzlich muss das Gerät über USB-C mit der vollen Geschwindigkeit geladen werden können, die für den Betrieb notwendig ist.

Verbraucher sollten nicht erwarten, dass am Tag nach dem Stichtag alle anderen Anschlüsse aus den Regalen verschwinden:

Bestandsschutz: Modelle, die vor dem 28. April 2026 auf den Markt gekommen sind, dürfen weiterhin ohne USB-C verkauft werden, bis die Lagerbestände erschöpft sind.

Modelle, die vor dem 28. April 2026 auf den Markt gekommen sind, dürfen weiterhin ohne USB-C verkauft werden, bis die Lagerbestände erschöpft sind. Neuzulassungen: Nur komplett neue Designs und Produktzyklen unterliegen der strengen Pflicht.

Ein Ladegerät für das gesamte digitale Leben

Das Ziel der Gesetzgebung ist die Interoperabilität. Ein einziger hochwertiger Netzstecker soll künftig ausreichen, um das Smartphone, die Kamera, die Kopfhörer und eben den Laptop mit Energie zu versorgen. Dies schont nicht nur den Geldbeutel des Käufers, sondern verhindert auch, dass bei jedem Neukauf unnötiges Zubehör produziert und entsorgt werden muss.

Mit diesem Schritt zementiert die EU den USB-C-Standard als das universelle Werkzeug der digitalen Ära.