Siri-Revolution: Apples neuer Chatbot zieht im Dynamic Island ein

Apple steht vor dem größten Umbruch seiner Software-Geschichte. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg wird die lang erwartete Generalüberholung von Siri das Herzstück von iOS 27. Erste Hinweise auf das neue Design verstecken sich bereits in den Teasern zur WWDC 2026, wenn man weiß, worauf man achten muss.

Der Sprachassistent wandelt sich von einer rein klangbasierten Funktion zu einer vollwertigen Chatbot-Experience. Die offizielle Enthüllung ist für die Keynote am 8. Juni 2026 geplant, gefolgt von der ersten Entwickler-Beta am selben Tag.

Die Dynamic Island als neue Zentrale

Die auffälligste Änderung betrifft die visuelle Integration. Siri wird künftig direkt in der Dynamic Island beheimatet sein.

Interaktion: Beim Aufrufen erscheint ein glühendes Siri-Icon mit dem Label „Suche…“.

Beim Aufrufen erscheint ein glühendes Siri-Icon mit dem Label „Suche…“. Expansion: Nach der Verarbeitung erweitert sich die Island in ein transluzentes Panel, das Ergebnisse anzeigt.

Nach der Verarbeitung erweitert sich die Island in ein transluzentes Panel, das Ergebnisse anzeigt. Konversation: Durch einfaches Herunterziehen öffnet sich ein Chat-Interface für Folgefragen. Das System fordert den Nutzer aktiv dazu auf, zu „Suchen oder zu Fragen“, was die Gleichberechtigung von Text- und Spracheingabe unterstreicht.

Eine eigene App und systemweite „Hooks“

Mit iOS 27 führt Apple erstmals eine eigenständige Siri-App für iPhone, iPad und Mac ein. Ähnlich wie ChatGPT oder Claude bietet sie einen Verlauf vergangener Konversationen und komplexe KI-Tools:

Multimodalität: Siri kann Webinhalte visuell aufbereiten, Texte zusammenfassen, Bilder generieren und hochgeladene Dateien analysieren.

Siri kann Webinhalte visuell aufbereiten, Texte zusammenfassen, Bilder generieren und hochgeladene Dateien analysieren. Tiefe Integration: Der Assistent greift auf E-Mails, Nachrichten und Bildschirminhalte zu, um Aufgaben im Kontext des Nutzers zu erledigen.

Der Assistent greift auf E-Mails, Nachrichten und Bildschirminhalte zu, um Aufgaben im Kontext des Nutzers zu erledigen. Systemweite Werkzeuge: Ein neuer „Ask Siri“-Button in App-Menüs erlaubt das direkte Senden von Inhalten an den Bot. Zudem wird eine „Write with Siri“-Option direkt über der Tastatur platziert.

Das „Extensions“-Framework

Ein Novum ist der geplante Marktplatz für KI-Erweiterungen. Über ein neues Framework können Drittanbieter ihre eigenen Chatbots und Agenten direkt mit Siri verknüpfen. Dies macht Siri zu einer universellen Schnittstelle für alle installierten KI-Dienste.

Powered by Gemini – Apple-Design trifft Google-Rechenkraft

In einer strategischen Kehrtwende setzt Apple für die komplexesten Aufgaben auf externe Expertise. Während das Interface und die Nutzerführung von Apple stammen, basiert die Logik laut Bloomberg auf einem angepassten Google Gemini Modell mit 1,2 Billionen Parametern.

Infrastruktur: Apple nutzt Google Tensor Processing Units (TPUs) für das Hosting.

Apple nutzt Google Tensor Processing Units (TPUs) für das Hosting. Kostenpunkt: Berichten zufolge zahlt Apple rund 1 Milliarde US-Dollar jährlich an Google für diese Partnerschaft.

Die ursprünglich für iOS 18 versprochenen Funktionen der „Apple Intelligence“ – wie das Agieren zwischen Apps und das Verständnis für Bildschirminhalte – finden nun endlich ihren Weg in das System und sollen bis Ende 2026 vollständig einsatzbereit sein.

Stabilität trifft auf „Liquid Glass“

Trotz des Fokus auf KI wird iOS 27 intern als „Snow Leopard“-Update gehandelt. Nach der Kritik an der Fehleranfälligkeit von iOS 26 liegt das Augenmerk auf Systemstabilität, Performance und einer Verfeinerung des Designs hin zu einem „Liquid Glass“-Look.

Die Veröffentlichung von iOS 27 ist für September 2026 geplant. Die neuen Siri-Funktionen werden voraussichtlich ab dem iPhone 15 Pro und neueren Modellen unterstützt. Dank iCloud-Synchronisierung bleiben Chat-Verläufe über alle Apple-Geräte hinweg konsistent.