Apples „iPhone XX“? Gerüchte über sieben Megatrends zum 20. Jubiläum

Das Jahr 2027 markiert einen Meilenstein für die Tech-Welt: Das iPhone wird 20 Jahre alt. Während Apple-Fans auf einen ähnlichen Paukenschlag wie beim iPhone X (2017) hoffen, befeuert der Leaker Instant Digital die Spekulationen mit einer Liste von sieben radikalen Neuerungen. Doch wie realistisch sind diese Upgrades wirklich?

Der jüngste Leak beschreibt ein Gerät, das Apples langjährigen Traum vom „Single Slab of Glass“ – einer nahtlosen Glasplatte ohne sichtbare Unterbrechungen – wahr machen könnte. Dennoch ist Skepsis angebracht: Viele der genannten Technologien kursieren seit Jahren in der Gerüchteküche, ohne den Sprung in die Massenfertigung geschafft zu haben.

Die sieben angeblichen Innovationen im Check

Feste Tasten mit haptischem Feedback: Anstelle mechanischer Knöpfe sollen Sensoren Druck registrieren und durch Vibration (Taptic Engine) einen Klick simulieren. Dies würde das Gehäuse robuster gegen Wasser machen und Platz im Inneren sparen. Face ID unter dem Display: Die Sensoren für die Gesichtserkennung würden hinter das Panel wandern, wodurch die „Dynamic Island“ überflüssig würde. Analysten wie Ross Young halten dies für 2027 für technisch machbar, aber extrem anspruchsvoll. Frontkamera unter dem Display: Dies ist die „Heilige Gral“-Technologie. Bisherige Lösungen (etwa von Samsung) leiden oft unter sichtbaren Pixelstrukturen oder schlechterer Bildqualität. Apple wird dies wohl nur einführen, wenn die Qualität absolut kompromisslos ist. Lautsprecher unter dem Display: Durch Vibrationen des Bildschirms könnte Sound erzeugt werden (ähnlich wie bei Sonys OLED-TVs). Dies würde den sichtbaren Schlitz am oberen Rand eliminieren. Reverse Wireless Charging: Das iPhone könnte so zum Ladepad für AirPods oder die Apple Watch werden – ein Feature, das bei der Android-Konkurrenz seit Jahren Standard ist. Display mit extrem hoher Kratzfestigkeit: Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einer neuen Generation des „Ceramic Shield“, das nicht nur bruchsicherer, sondern auch deutlich resistenter gegen Mikro-Kratzer im Alltag sein soll. 6.000 mAh Akku: Dies wäre ein massiver Sprung. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 15 Pro Max kommt auf etwa 4.400 mAh. Ein solcher Akku würde entweder ein deutlich dickeres Gehäuse oder eine völlig neue Akkutechnologie (z. B. gestapelte Batteriezellen) erfordern.

Faktencheck: Vision oder Wunschliste?

Analysten mahnen zur Vorsicht. Der Leaker Instant Digital hat zwar in der Vergangenheit korrekte Details geliefert (etwa zum matten Glas des iPhone 15), doch die Zusammenstellung wirkt eher wie ein „Best-of“ technischer Möglichkeiten als ein finales Produktdatenblatt.

Das „Jubiläums-Paradox“: Apple folgt bei der Veröffentlichung neuer Technologien eher dem Prinzip der Marktreife als festen Jubiläumsdaten. Dennoch gilt das Jahr 2027 intern als Zielmarke für das erste „echte“ All-Screen-iPhone.

Apple folgt bei der Veröffentlichung neuer Technologien eher dem Prinzip der Marktreife als festen Jubiläumsdaten. Dennoch gilt das Jahr 2027 intern als Zielmarke für das erste „echte“ All-Screen-iPhone. Lieferketten-Realität: Die Produktion von Under-Display-Kameras in Apple-Qualität und Stückzahlen ist aktuell noch nicht gesichert. Experten erwarten eher eine schrittweise Einführung: Erst Face ID unter dem Display, ein Jahr später die Kamera.

Sollte Apple tatsächlich alle sieben Punkte kombinieren, wäre das „iPhone 20“ (oder iPhone XX) der größte technologische Sprung seit der Einführung des ersten iPhones durch Steve Jobs. Bis dahin bleibt das Gerät jedoch vor allem eines: ein faszinierendes Konzept, das zeigt, wohin die Reise im Silicon Valley geht.