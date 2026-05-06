Historischer Börsenrekord: Samsung durchbricht die Billionen-Dollar-Marke

Ein beispielloser Kursrausch hat Samsung Electronics am Mittwoch in den exklusiven Club der Billionen-Dollar-Unternehmen katapultiert. Angetrieben von einem weltweiten KI-Boom und geopolitischer Entspannung in Nahost erreichten die Aktien des südkoreanischen Giganten ein Rekordniveau.

In einem außergewöhnlichen Handelsverlauf an der Börse in Seoul kletterten die Papiere von Samsung Electronics am Mittwochmorgen um rund 12 Prozent. Damit erreichte die Marktkapitalisierung des Konzerns einen Wert von 1.500 Billionen Won, was umgerechnet etwa 1,03 Billionen US-Dollar entspricht.

Zweites asiatisches Unternehmen mit Rekordbewertung

Samsung ist damit erst das zweite Unternehmen in Asien, dem dieser Sprung gelingt. Zuvor hatte lediglich der taiwanische Halbleiter-Auftragsfertiger TSMC diese magische Grenze überschritten. Während TSMC primär als Produzent für Chip-Designer fungiert, untermauert Samsung mit diesem Erfolg seine Dominanz als weltweit führender Hersteller von Speicherchips (DRAM und NAND), die für moderne KI-Anwendungen und Server-Infrastrukturen unverzichtbar sind.

Rückenwind durch Intel und den US-Tech-Sektor

Der Kurssprung in Seoul folgte auf eine euphorische Stimmung an der Wall Street am Vorabend. Dort hatten Technologieaktien massiv zugelegt:

Intel-Rallye: Der US-Konzern Intel verzeichnete nach der Vorlage herausragender Quartalszahlen (Q1 2026), die die Analystenerwartungen beim Gewinn pro Aktie weit übertrafen, zweistellige Kursgewinne.

Der US-Konzern Intel verzeichnete nach der Vorlage herausragender Quartalszahlen (Q1 2026), die die Analystenerwartungen beim Gewinn pro Aktie weit übertrafen, zweistellige Kursgewinne. KI-Euphorie: Das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Profitabilität von Künstlicher Intelligenz beflügelte den gesamten Sektor.

Geopolitik sorgt für Erleichterung

Zusätzliche Impulse lieferte die weltpolitische Lage. Berichte über eine weitgehend stabile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran beruhigten die Märkte spürbar. Besonders die Hoffnung auf eine dauerhafte Wiederöffnung der Straße von Hormus, einer der weltweit wichtigsten Routen für den Öl- und Warenhandel, sorgte für eine sinkende Volatilität und stärkte die Risikobereitschaft der Anleger.

Hoher Einsatz für den „Gatekeeper“

Der Erfolg an der Börse kommt für Samsung zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Während der südkoreanische Leitindex Kospi im Sog von Samsung um über 6 Prozent zulegte, profitierte auch der heimische Rivale SK Hynix mit einem Plus von etwa 10 Prozent.

Analysten wiesen jedoch darauf hin, dass die Erwartungen nun hoch bleiben. Sollte Samsung seine Marktführerschaft bei High-Bandwidth Memory (HBM) – den speziellen Speicherchips für KI-Beschleuniger – weiter ausbauen, halten Experten die aktuelle Bewertung für nachhaltig. Bei Verstößen gegen internationale Handelsvorgaben oder technologischen Rückschlägen könnten jedoch Korrekturen drohen; das Marktumfeld bleibt trotz der aktuellen Rekorde hochsensibel für geopolitische Schwankungen.