Kartellverfahren gegen Apple: Italienische Wettbewerbsbehörde prüft DMA-Konformität

Die italienische Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, kurz AGCM) hat ein formelles Verfahren gegen den US-Technologiegiganten Apple eingeleitet. Hintergrund ist der Verdacht, dass der Konzern gegen zentrale Vorgaben des europäischen Digital Markets Act (DMA) verstößt. Im Fokus der Ermittlungen steht die mangelnde Interoperabilität zwischen Apples Betriebssystemen und konkurrierenden Cloud-Diensten.

Kern der Vorwürfe: Ungleichbehandlung bei Cloud-Diensten

Das europäische Gesetz über digitale Märkte verpflichtet sogenannte „Gatekeeper“ – große Plattformbetreiber mit einer marktbeherrschenden Stellung –, ihre Systeme für Drittanbieter zu öffnen. Apple steht nun konkret unter Beobachtung, da das Unternehmen sicherstellen muss, dass Anbieter von Cloud-Diensten effektiv und kostenlos mit den Hardware- und Softwarekomponenten von iOS und iPadOS interagieren können.

Die italienische Aufsichtsbehörde sieht Anhaltspunkte dafür, dass Apple diesen Vorgaben nicht nachkommt. Den Ermittlungen zufolge gebe es Beweise, dass Konkurrenten nicht gleichberechtigt neben dem hauseigenen Dienst iCloud agieren können. Der Vorwurf lautet, dass Wettbewerbern der Zugriff auf jene technischen Komponenten verwehrt bleibt, die für die reibungslose Funktion von iCloud essenziell sind. Dies könnte eine unzulässige Benachteiligung im Wettbewerb darstellen.

Historischer Präzedenzfall für die Aufsicht

Es handelt sich um einen bedeutenden Schritt: Dies ist die erste Untersuchung der italienischen Behörde, die explizit auf Basis der neuen DMA-Regelungen durchgeführt wird. Das EU-Recht sieht ausdrücklich vor, dass nationale Wettbewerbsbehörden solche Voruntersuchungen einleiten können, um die Einhaltung der strengen digitalen Spielregeln zu überwachen.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse der eingeleiteten Untersuchung werden nach Abschluss an die Europäische Kommission weitergeleitet. Da der DMA als EU-weites Instrument konzipiert ist, liegt die finale Sanktionsgewalt bei der Kommission in Brüssel. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, drohen Apple empfindliche Strafen, die sich an der Höhe des weltweiten Jahresumsatzes orientieren können.

Apple hat sich zu der laufenden Untersuchung bisher noch nicht im Detail geäußert. Beobachter werten diesen Schritt jedoch als Signal der EU-Behörden, die neue Gesetzgebung konsequent durchzusetzen, um den Wettbewerb auf dem hart umkämpften Markt für Cloud-Dienste und mobile Betriebssysteme zu stärken.