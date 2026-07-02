Meilenstein und Ausblick: Redmi Note 17 soll neue Maßstäbe setzen

Der Smartphone-Hersteller Redmi hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die weltweiten Verkaufszahlen der beliebten „Note“-Serie haben offiziell die Marke von 500 Millionen Einheiten überschritten. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen mit der Vorstellung des kommenden Redmi Note 17 eine Offensive gegen den aktuellen, von Sparmaßnahmen geprägten Trend des Marktes an.

Harte Zeiten für Budget-Smartphones

Wie Lu Weibing, leitender Manager des Mutterkonzerns Xiaomi, über die sozialen Medien mitteilte, durchläuft die Mobilfunkbranche derzeit ihre schwerste Phase seit fast einem Jahrzehnt. Die gesamte Industrie sei von unkontrollierten Kostensteigerungen betroffen. Diese Entwicklung treffe das Segment der preiswerten Einsteiger- und Budget-Telefone besonders hart.

Laut Angaben des Managers führt der enorme Kostendruck dazu, dass viele Ausstattungsmerkmale, die in dieser Preisklasse bisher als Standard galten, zunehmend rationalisiert werden und vom Markt verschwinden. Als konkrete Beispiele für diesen Qualitätsrückgang nennt er:

OLED-Bildschirme: Kontraststarke Displays werden in günstigen Modellen immer seltener.

Kontraststarke Displays werden in günstigen Modellen immer seltener. Umfassender Wasserschutz: Zertifizierungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten entfallen aus Budgetgründen.

Zertifizierungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten entfallen aus Budgetgründen. Hochfestes Glas: Der Einsatz von widerstandsfähigen Schutzgläsern wird zugunsten günstigerer Materialien reduziert.

Angesichts dieser Entwicklung stellen sich viele Verbraucher die Frage, ob man für unter 1.000 Yuan (ca. 130 Euro) überhaupt noch ein qualitativ gutes Mobiltelefon erwerben kann.

Die Antwort: Das Redmi Note 17

Redmi hält an der Philosophie fest, dass die Aufrechterhaltung einer starken Nutzererfahrung in der Mittelklasse das Fundament für den allgemeinen Anwender darstellt. Das Unternehmen weigert sich daher, bei den Kernfunktionen Kompromisse einzugehen.

Als direkte Antwort auf die veränderten Marktbedingungen wird die neue Redmi Note 17 Serie noch in diesem Monat offiziell vorgestellt. Das neue Modell soll laut Ankündigung einen völlig neuen Benchmark für Mittelklasse-Smartphones setzen und die Standards der Branche für die kommenden Jahre definieren.

BILD Redmi Note 17