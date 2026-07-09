Rückschlag für Apple: EU-Gericht bestätigt „Torwächter“-Status

Die EU-Kommission erzielt einen wichtigen Erfolg im Ringen um fairen Wettbewerb in der Digitalwirtschaft. Das Gericht der Europäischen Union hat die Klage des US-Technologiekonzerns Apple gegen seine Einstufung als „Torwächter“ im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) abgewiesen.

Einheitliche Betrachtung der App Stores

Ein zentraler Punkt des Urteils betrifft die Struktur der Apple-Dienste. Apple hatte argumentiert, dass die verschiedenen App Stores für unterschiedliche Gerätegruppen – wie iPhones, iPads, Apple Watches, Apple TV und Mac-Rechner – als separate Einheiten zu betrachten seien. Das Gericht erteilte dieser Auffassung eine klare Absage.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die unterschiedlichen Stores unabhängig von der jeweiligen Hardware denselben strategischen Zweck verfolgen: Sie fungieren als unverzichtbare Schnittstelle, um Software-Entwickler mit Endnutzern zusammenzubringen. Diese Zusammenführung rechtfertigt aus Sicht der Richter eine rechtliche Betrachtung als geschlossene Einheit.

iOS als systemrelevante Infrastruktur

Zusätzlich bestätigte das Gericht die Einschätzung der EU-Kommission, dass Apples Betriebssystem iOS eine überragende Bedeutung für den europäischen digitalen Markt habe. Diese Einstufung ist die Voraussetzung dafür, dass der Konzern unter das strenge Regelwerk des Digital Markets Act fällt.

Hintergrund: Der Digital Markets Act (DMA)

Der Digital Markets Act wurde geschaffen, um die Marktmacht großer Technologiekonzerne zu beschränken und den Wettbewerb zu fördern. Unternehmen, die eine bestimmte Größe und Marktrelevanz erreichen, werden als „Torwächter“ (Gatekeeper) eingestuft. Diese sind verpflichtet, ihre Plattformen für Drittanbieter und Konkurrenten zu öffnen, um ein geschlossenes Ökosystem, das den Wettbewerb behindern könnte, zu verhindern.

Hohe Hürden für „Torwächter“

Mit der Bestätigung des Urteils bleibt Apple weiterhin an die strengen Vorgaben des DMA gebunden. Sollte der Konzern gegen diese Auflagen verstoßen, drohen empfindliche Sanktionen: Die EU kann Geldbußen verhängen, die bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens erreichen können.

Das Urteil unterstreicht die Entschlossenheit der EU-Regulierungsbehörden, die Bedingungen für digitale Märkte aktiv zu gestalten und sicherzustellen, dass etablierte Plattformen den Zugang für Wettbewerber nicht unangemessen erschweren.