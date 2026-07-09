Samsung Galaxy Watch8: Juli-Update steht bereit

Die Samsung Galaxy Watch 8 Classic und die Galaxy Watch Ultra erhalten derzeit ihr aktuelles Juli-Update. Der Rollout startete zunächst in Südkorea, wo die entsprechenden Aktualisierungen bereits an die Nutzer der beiden Premium-Smartwatches verteilt wurden. Wie es bei Samsung üblich ist, wird die Bereitstellung der Software-Verbesserungen in den kommenden Tagen und Wochen schrittweise auf weitere Regionen ausgeweitet, sodass Nutzer weltweit zeitnah mit dem Update rechnen können.

Anleitung zum Update bei der Galaxy Watch8

Die Aktualisierung der Samsung Galaxy Watch 8 und der Galaxy Watch Ultra lässt sich über zwei Wege vornehmen.

Vorgehensweise direkt an der Smartwatch

Dies ist der direkteste Weg, da die Uhr das Update eigenständig über das WLAN bezieht:

Das Einstellungen-Menü auf der Uhr öffnen (durch das Zahnrad-Symbol). Zum Menüpunkt Software-Update navigieren. Update herunterladen und installieren auswählen. Nach erfolgreicher Suche wird der Download initiiert. Die Installation erfolgt anschließend automatisch.

Vorgehensweise über das Smartphone

Alternativ lässt sich die Aktualisierung über das gekoppelte Smartphone steuern:

Die Galaxy Wearable App auf dem Smartphone starten. Die entsprechende Uhr (Watch 8 oder Ultra) auswählen. Den Bereich Uhreinstellungen aufrufen. Auf Software-Update für Uhr tippen. Über Herunterladen und installieren den Vorgang starten; die Daten werden anschließend per Bluetooth an die Uhr übertragen.

Hinweise zum Vorgang

Akkukapazität: Es wird empfohlen, die Uhr während des Updates auf die Ladestation zu legen. Ein Ladestand von mindestens 50 % ist ratsam, um Unterbrechungen während der Installation zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Uhr während des Updates auf die Ladestation zu legen. Ein Ladestand von mindestens 50 % ist ratsam, um Unterbrechungen während der Installation zu vermeiden. Zeitbedarf: Während der Installation ist die Uhr kurzzeitig nicht nutzbar.

Während der Installation ist die Uhr kurzzeitig nicht nutzbar. Verfügbarkeit: Sollte das Update trotz angekündigter Veröffentlichung nicht sofort angezeigt werden, kann dies an der gestaffelten Auslieferung liegen, bei der die Verfügbarkeit je nach Region oder Modell-Variante um einige Tage variieren kann.