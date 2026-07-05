Luxus pur: Caviar enthüllt exklusive Kollektion für das faltbare iPhone

Der für seine dekadenten Smartphone-Modifikationen bekannte Luxus-Hersteller Caviar hat mal wieder alle Grenzen gesprengt. Noch bevor Apple überhaupt offiziell ein faltbares Smartphone angekündigt hat, prescht der Veredler vor: Caviar hat seine neue „Flagship“-Kollektion präsentiert, die vollständig auf den aktuellen Design-Gerüchten zum lang erwarteten Foldable iPhone basiert. Für treue Apple-Fans und Sammler bedeutet das: Extrem exklusive Materialien und Preise, die in den fünfstelligen Bereich wandern.
Streng limitiert: Die vier Luxus-Modelle im Überblick
Die Kollektion umfasst insgesamt vier verschiedene Modelle. Wer ein Auge auf diese Schmuckstücke geworfen hat, muss sich allerdings beeilen: Jedes Modell ist weltweit auf exakt 19 Stück limitiert. Caviar setzt dabei auf eine Mischung aus modernster Technik-Vision und klassischen Statussymbolen wie Titan, Sterlingsilber, echtem Gold und feinstem Krokodilleder.
Die Preisstruktur der Luxus-Faltys gestaltet sich wie folgt:
- Titan: Das Einstiegsmodell der Kollektion besticht durch ein robustes und futuristisches Titangehäuse.
- Preis: 13.840 USD
- Dark Cherry: Dieses Modell kombiniert edle Metallakzente mit tiefrotem Krokodilleder für einen besonders eleganten Look.
- Preis: 14.270 USD
- Silver: Hier dominiert massives Sterlingsilber, das dem faltbaren iPhone einen kühlen, hochglänzenden Juwelier-Charakter verleiht.
- Preis: 15.270 USD
- Gold: Das absolute Prunkstück der Serie, überzogen mit einer Schicht aus echtem, hochkarätigem Gold.
- Preis: 15.560 USD
Ein verlockendes, aber riskantes Investment?
Wie gewohnt richtet sich Caviar mit dieser Kollektion an eine extrem wohlhabende Klientel, die das Besondere sucht. Es bleibt allerdings ein spannendes Detail offen: Da Apple das faltbare iPhone selbst noch nicht offiziell auf dem Markt hat, kaufen Kunden hier gewissermaßen die sprichwörtliche „Katze im goldenen Sack“.
Sobald Apple das finale Design des Geräts vorstellt, wird Caviar die Anpassungen auf der eigenen Luxus-Plattform finalisieren. Für Sammler ist es dennoch die ultimative Gelegenheit, sich als einer der Ersten ein absolutes Statussymbol der Smartphone-Geschichte zu sichern.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.