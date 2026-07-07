o2 Mobile on Demand M: neuer Tarif mit endloser Daten-Mechanik für nur 19,99 Euro monatlich

Großes Update im Mobilfunk-Portfolio von o2: Vom 08.07. bis zum 04.08. geht ein neuer Star an den Start, der den bisherigen o2 Mobile M temporär ersetzt. Der o2 Mobile on Demand M schickt sich an, künftig einer der wichtigsten Tarife im gesamten Angebot zu werden. Er kombiniert ein starkes Basis-Volumen mit einer innovativen Mechanik, die Sorgen um verbrauchtes Datenvolumen endgültig der Vergangenheit angehören lässt.
Inhaltsverzeichnis
Flexibilität pur: Die Tarif-Highlights im Überblick
Der neue Tarif ist perfekt auf Vielsurfer zugeschnitten, die sich maximale Freiheit ohne starre Limits wünschen. Das Angebot glänzt mit folgenden Eckdaten:
- 50 GB Inklusiv-Datenvolumen: Bereits das standardmäßig enthaltene Datenpaket bietet mehr als genug Raum für alltägliches Streamen, Gaming und mobiles Arbeiten.
- Unlimited on Demand Mechanik: Sollten die 50 GB einmal knapp werden, greift das smarte Nachlade-Prinzip. Zusätzliches Highspeed-Datenvolumen lässt sich unbegrenzt oft und komplett kostenlos per SMS in flexiblen 1 GB-Schritten nachbuchen.
- Sensationeller Aktionspreis: Das gesamte Paket ist während des Aktionszeitraums für unschlagbare 19,99 € monatlich erhältlich.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Noch mehr sparen im o2 Plus Bundle
Für alle, die ihren Mobilfunkvertrag direkt mit einem weiteren Produkt kombinieren möchten, wird das Angebot sogar noch attraktiver. o2 schnürt hierfür das passende Plus Bundle:
Als o2 Mobile on Demand M Plus sinkt der monatliche Grundpreis auf unglaubliche 14,99 €. Dieser unschlagbare Preis greift, sobald der Tarif beispielsweise mit einem Festnetzanschluss, einem Entertainment-Paket oder einer praktischen Zweitkarte für die Familie verknüpft wird.
Fazit: Ein echter Meilenstein im Portfolio
Mit dem o2 Mobile on Demand M bricht o2 die Grenzen klassischer Volumentarife auf. Dank der kostenlosen „On Demand“-Nachbuchung erhalten Nutzer quasi unbegrenztes Surfvergnügen zum absoluten Budgetpreis. Wer sich diesen wegweisenden Deal sichern möchte, sollte jedoch schnell sein – das Angebot gilt in dieser Form nur bis zum 04. August!
Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN
- Simkarte wird nicht erkannt
- Simkarte wird nicht unterstützt
- Simkarte nicht zulässig
- Nano Sim, Micro Sim und normale Simkarten – die Unterschiede
- kostenlose Simkarten
- eSIM und eSIM Prepaid Tarife
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.