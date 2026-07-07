o2 Mobile on Demand M: neuer Tarif mit endloser Daten-Mechanik für nur 19,99 Euro monatlich

Großes Update im Mobilfunk-Portfolio von o2: Vom 08.07. bis zum 04.08. geht ein neuer Star an den Start, der den bisherigen o2 Mobile M temporär ersetzt. Der o2 Mobile on Demand M schickt sich an, künftig einer der wichtigsten Tarife im gesamten Angebot zu werden. Er kombiniert ein starkes Basis-Volumen mit einer innovativen Mechanik, die Sorgen um verbrauchtes Datenvolumen endgültig der Vergangenheit angehören lässt.

Flexibilität pur: Die Tarif-Highlights im Überblick

Der neue Tarif ist perfekt auf Vielsurfer zugeschnitten, die sich maximale Freiheit ohne starre Limits wünschen. Das Angebot glänzt mit folgenden Eckdaten:

50 GB Inklusiv-Datenvolumen: Bereits das standardmäßig enthaltene Datenpaket bietet mehr als genug Raum für alltägliches Streamen, Gaming und mobiles Arbeiten.

Bereits das standardmäßig enthaltene Datenpaket bietet mehr als genug Raum für alltägliches Streamen, Gaming und mobiles Arbeiten. Unlimited on Demand Mechanik: Sollten die 50 GB einmal knapp werden, greift das smarte Nachlade-Prinzip. Zusätzliches Highspeed-Datenvolumen lässt sich unbegrenzt oft und komplett kostenlos per SMS in flexiblen 1 GB-Schritten nachbuchen.

Sollten die 50 GB einmal knapp werden, greift das smarte Nachlade-Prinzip. Zusätzliches Highspeed-Datenvolumen lässt sich unbegrenzt oft und komplett kostenlos per SMS in flexiblen nachbuchen. Sensationeller Aktionspreis: Das gesamte Paket ist während des Aktionszeitraums für unschlagbare 19,99 € monatlich erhältlich.

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Noch mehr sparen im o2 Plus Bundle

Für alle, die ihren Mobilfunkvertrag direkt mit einem weiteren Produkt kombinieren möchten, wird das Angebot sogar noch attraktiver. o2 schnürt hierfür das passende Plus Bundle:

Als o2 Mobile on Demand M Plus sinkt der monatliche Grundpreis auf unglaubliche 14,99 €. Dieser unschlagbare Preis greift, sobald der Tarif beispielsweise mit einem Festnetzanschluss, einem Entertainment-Paket oder einer praktischen Zweitkarte für die Familie verknüpft wird.

Fazit: Ein echter Meilenstein im Portfolio

Mit dem o2 Mobile on Demand M bricht o2 die Grenzen klassischer Volumentarife auf. Dank der kostenlosen „On Demand“-Nachbuchung erhalten Nutzer quasi unbegrenztes Surfvergnügen zum absoluten Budgetpreis. Wer sich diesen wegweisenden Deal sichern möchte, sollte jedoch schnell sein – das Angebot gilt in dieser Form nur bis zum 04. August!

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