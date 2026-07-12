Honor WIN 2: 10.000mAh Akku und 185 Hz Display

Ein echtes Monster kündigt sich an: Die ersten handfesten Leaks zum Honor WIN 2 sind im Netz aufgetaucht. Nachdem Honor erst Ende letzten Jahres mit der ersten WIN-Generation bewiesen hat, dass ein Gaming-Smartphone mit einem riesigen Akku nicht zwangsläufig klobig sein muss, legt der Nachfolger in absolut jeder Kategorie eine Schippe drauf. Hier ist der Überblick zu den spektakulären Spezifikationen des kommenden Performance-Giganten.

Die geleakten Spezifikationen im Detail

1. Das Display: Extrem flüssig und flach

Für Gamer ist ein gebogener Bildschirm oft ein Dorn im Auge, da er zu Fehleingaben und Verzerrungen an den Rändern führen kann. Honor hat zugehört: Das WIN 2 setzt auf ein 6,89 Zoll großes, komplett flaches 2K-OLED-Panel.

Die absolute Besonderheit ist jedoch die Bildwiederholrate. Mit astronomischen 185 Hz übertrifft das Smartphone fast alle aktuellen Konkurrenten auf dem Markt und sorgt für eine extrem flüssige Darstellung bei rasanten Gaming-Sessions.

2. Prozessor & Kühlung: Weltpremiere im 2nm-Verfahren

Unter der Haube soll die nächste Generation von Qualcomms absolutem Flaggschiff-Prozessor schlagen: der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series.

Effizienz-Sprung: Der Chip wird im hochentwickelten 2-Nanometer-Verfahren (2nm) gefertigt, was enorme Leistung bei gleichzeitig stark reduziertem Stromverbrauch verspricht.

Der Chip wird im hochentwickelten gefertigt, was enorme Leistung bei gleichzeitig stark reduziertem Stromverbrauch verspricht. Aktive Kühlung: Um diese rohe Gewalt auch unter Dauerlast ohne Leistungseinbrüche (Thermal Throttling) zu bändigen, spendiert Honor dem Gehäuse wieder einen eingebauten, aktiven Lüfter (Cooling Fan).

3. Akku-Monster: 10.000 mAh für tagelangen Spielspaß

Während die meisten Flaggschiffe bei 5.000 bis 6.000 mAh stagnieren, packt Honor einen gigantischen 10.000 mAh Akku in das WIN 2. In Kombination mit dem effizienten 2nm-Prozessor dürfte das Gerät nicht nur mühelos mehrere Tage normale Nutzung durchhalten, sondern auch stundenlanges Gaming auf allerhöchstem Niveau ohne Steckdose ermöglichen.

4. Kamera-Upgrade: Schluss mit Gaming-Kompromissen

Klassische Gaming-Smartphones sparen fast immer an den Kameras. Nicht so das Honor WIN 2: Die Leaks bestätigen die Integration eines vollwertigen Teleobjektivs (Telephoto Lens). Damit wird das Gerät vom reinen Gaming-Nischendasein zum echten Allrounder befördert, der auch beim optischen Zoom mit klassischen Foto-Flaggschiffen konkurrieren kann.

Technische Daten im Schnellcheck

Feature Spezifikation (Leak) Bildschirm 6,89″ Flat OLED, 2K+ Auflösung, 185 Hz Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Kühlung Integrierter aktiver Lüfter Batterie ~10.000 mAh Kapazität Kamera Hauptkamera + Ultraweitwinkel + Teleobjektiv

Fazit: Wenn sich diese Spezifikationen bewahrheiten, wird das Honor WIN 2 das wohl extremste Android-Smartphone des Jahres. Es vereint die brachiale Leistung einer tragbaren Konsole mit der Ausdauer eines Tablets und schließt gleichzeitig die Kamera-Lücke früherer Gaming-Generationen. Ein offizieller Release wird gegen Ende November erwartet.