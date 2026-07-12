2027 könnte die Chip-Krise noch größer werden

Die Tech-Welt steuert unaufhaltsam auf eine neue, drastische Krise bei der Halbleiterversorgung zu. Der südkoreanische Speicherriese SK Hynix – einer der weltweit wichtigsten Zulieferer für High-Tech-Speicher – hat eine düstere Prognose abgegeben.

In einem vielbeachteten Interview warnte Konzernchef Kwak Noh-jung, dass das Jahr 2027 das schlimmste Jahr in der Geschichte der Speicherindustrie in Bezug auf die Versorgungslage werden könnte. Noch beunruhigender: Die strukturelle Knappheit dürfte sich bis weit in das nächste Jahrzehnt hineinziehen.

Das KI-Wachstum frisst die Produktionskapazitäten

Der Auslöser für den drohenden Kollaps ist der beispiellose Boom der Generativen Künstlichen Intelligenz (KI). Das Training und der Betrieb riesiger KI-Modelle erfordern gewaltige Mengen an ultraschnellem Datendurchsatz. Gefragt ist vor allem HBM (High Bandwidth Memory), ein extrem leistungsstarker, gestapelter Arbeitsspeicher.

Das Problem dabei ist struktureller Natur:

Nachfrage explodiert: Tech-Giganten investieren unvorstellbare Summen in den Ausbau von Rechenzentren. Die Nachfrage nach High-End-Speicher steigt exponentiell.

Tech-Giganten investieren unvorstellbare Summen in den Ausbau von Rechenzentren. Die Nachfrage nach High-End-Speicher steigt exponentiell. Produktion am Limit: Obwohl SK Hynix, Samsung und Micron ihre Werke massiv ausbauen und die Wafer-Produktion innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln wollen, hinkt das Angebot hinterher. Fabriken lassen sich nicht über Nacht bauen – die Beschaffung hochkomplexer Belichtungsmaschinen dauert oft Jahre.

Laut dem SK Hynix-CEO wird die Kundennachfrage die Produktionskapazitäten des Unternehmens bis über das Jahr 2030 hinaus übersteigen. Kunden gehen deshalb bereits dazu über, ungewöhnlich langfristige Lieferverträge abzuschließen, um sich überhaupt Kontingente zu sichern.

Welche Branchen sind betroffen?

Der Speicher-Mangel wird sich keineswegs nur auf die Server von Nvidia, Microsoft oder Meta beschränken. Da die großen Chiphersteller ihre Produktionslinien verständlicherweise auf die extrem profitablen KI-Speicher (HBM) umstellen, droht bei der regulären Halbleiterfertigung ein Dominoeffekt.

Betroffene Branche Mögliche Auswirkungen der Knappheit Rechenzentren & KI Verzögerungen beim Ausbau globaler Cloud- und KI-Infrastrukturen; drastisch steigende Betriebskosten. Smartphones & Laptops Steigende Preise für Endverbraucher bei Modellen mit viel RAM und Speicherplatz („RAMmageddon“); längere Produktzyklen. Automobilindustrie Engpässe bei Steuergeräten und Infotainment-Systemen, da moderne Fahrzeuge zunehmend als „fahrende Computer“ agieren.

Ein kalkulierter Weckruf?

Analysten weisen darauf hin, dass eine solche Warnung für SK Hynix strategisch natürlich nicht ungelegen kommt: Knappheit treibt die Preise und sichert dem Konzern auf Jahre hinaus glänzende Margen. Nvidia-Chef Jensen Huang bestätigte jedoch kürzlich die Einschätzung und betonte, dass der Mangel an KI-Speicher die gesamte Industrie noch jahrelang ausbremsen wird.

Wer gehofft hatte, dass sich die Halbleiter-Lieferketten nach den Krisenjahren der Pandemie dauerhaft beruhigen, wird enttäuscht. Das Zeitalter der KI fordert seinen Tribut – und der Preis dafür wird ab 2027 in fast allen Elektronikbereichen spürbar werden.