Samsung Galaxy S27 Serie: Display-Treiber-Chips von Drittanbietern

Samsung zieht Berichten zufolge drastische Konsequenzen aus den explodierenden Preisen auf dem Halbleitermarkt. Für die kommende Galaxy S27-Serie plant die Mobilfunksparte (Samsung MX) offenbar, das jahrelange Exklusivrecht der eigenen Konzernschwester für eine Schlüsselkomponente des Bildschirms aufzubrechen.

Laut einem Bericht von ZDNet Korea sollen das Basis-Modell des Galaxy S27 sowie das Galaxy S27+ künftig mit Display-Treiber-Chips (DDI) von Drittanbietern ausgestattet werden.

Warum bricht Samsung mit seiner Tradition?

Ein Display Driver IC (DDI) ist das Gehirn hinter dem Bildschirm: Er steuert die Pixel, die Bildwiederholrate sowie die Farbgenauigkeit und sorgt dafür, dass die Inhalte flüssig dargestellt werden. Bisher setzte Samsung bei seinen Premium-Smartphones der S-Klasse ausschließlich auf maßgeschneiderte DDIs aus der eigenen System LSI-Division.

Der Grund für das Umdenken liegt in den rasant gestiegenen Herstellungskosten, die das Unternehmen abfedern muss:

Die RAMmageddon-Krise: Der weltweite Hype um Künstliche Intelligenz (KI) hat die Nachfrage nach Hochleistungs-Arbeitsspeicher (wie HBM, DRAM und NAND-Flash) massiv in die Höhe getrieben. Die Einkaufspreise für Speicherkomponenten sind drastisch gestiegen.

Der weltweite Hype um Künstliche Intelligenz (KI) hat die Nachfrage nach Hochleistungs-Arbeitsspeicher (wie HBM, DRAM und NAND-Flash) massiv in die Höhe getrieben. Die Einkaufspreise für Speicherkomponenten sind drastisch gestiegen. Margen-Sicherung: Um die Preise für die Endverbraucher stabil zu halten und die eigenen Gewinnmargen nicht einbrechen zu lassen, muss Samsung MX an anderer Stelle die Kosten senken. Durch die Einbindung externer Zulieferer entsteht ein Preiskampf, der die Komponentenkosten effektiv drückt.

Zweiklassengesellschaft: S27 Pro und Ultra behalten Samsung-Chips

Der Strategiewechsel wird jedoch nicht die gesamte Flaggschiff-Reihe betreffen, sondern streng hierarchisch aufgeteilt.

Während die günstigeren Modelle umgestellt werden, sollen die absoluten Premium-Modelle – das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra – weiterhin exklusiv mit den hauseigenen DDIs von Samsung System LSI bestückt werden. In dieser Preisklasse sind die Anforderungen an extreme Farbtreue, Spitzenhelligkeit und adaptive Bildwiederholraten am höchsten, weshalb Samsung hier keine Kompromisse bei der Abstimmung eingehen möchte.

Mögliche Partner für die Display-Chips

Samsung befindet sich bereits in der Evaluierungsphase und testet die Komponenten potenzieller Zulieferer auf Herz und Nieren. Im Fokus stehen dabei vor allem Halbleiter-Spezialisten aus dem eigenen Heimatland sowie ein Riese aus Taiwan:

Potenzielle Zulieferer Herkunftsland Status im Samsung-Kosmos Anapass Südkorea Lieferte bereits DDIs für das Galaxy S24 FE DB GlobalChip Südkorea Bestückt primär die günstigere Galaxy A-Serie Wonik D2I Südkorea Bekannter Spezialist für Display-Treiber Novatek Taiwan Weltweit führender DDI-Hersteller

Was bedeutet das für die Nutzer?

Für den alltäglichen Gebrauch des Standard-S27 oder S27+ dürfte sich die Änderung kaum bemerkbar machen. Die Technologie von Drittanbietern wie Novatek oder Anapass ist hochentwickelt und kommt bereits millionenfach in anderen Top-Smartphones zum Einsatz.

Strategisch zeigt dieser Schritt jedoch, wie stark der Druck des globalen Halbleitermarktes selbst auf Branchenriesen wie Samsung geworden ist. Das Aufbrechen interner Monopole verschafft dem Konzern die nötige Flexibilität, um in der anspruchsvollen Ära der mobilen KI finanziell wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Marktstart der gesamten Galaxy S27-Familie wird für Anfang nächsten Jahres erwartet.