Angriff auf Alexa und Siri: OpenAI plant eigenen KI-Lautsprecher – inmitten von Apple-Klage

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI drängt offenbar mit aller Macht in den Hardware-Markt. Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen an einem intelligenten Lautsprecher ohne Bildschirm. Doch der Vorstoß in die eigenen vier Wände der Nutzer wird von einem schweren juristischen Schatten begleitet: Apple wirft dem KI-Pionier Spionage vor.

Ein „menschenähnlicher Begleiter“ für das Smart Home

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich das erste eigene Hardware-Produkt von OpenAI aktuell in der aktiven Entwicklungsphase. Das Ziel ist ambitioniert: Der geplante Lautsprecher soll ohne Display auskommen und stattdessen als eine Art menschenähnlicher Begleiter mit Künstlicher Intelligenz im Haushalt agieren.

Dank der hochentwickelten Sprach- und Analysefähigkeiten von ChatGPT soll das Gerät weit über das hinausgehen, was bisherige Sprachassistenten leisten:

Intelligente Steuerung: Nahtlose Verwaltung von Smart-Home-Geräten im gesamten Haushalt.

Nahtlose Verwaltung von Smart-Home-Geräten im gesamten Haushalt. Medien-Zentrale: Wiedergabe von Musik, Podcasts und anderen Audio-Inhalten auf Zuruf.

Wiedergabe von Musik, Podcasts und anderen Audio-Inhalten auf Zuruf. Interaktiver Dialog: Beantwortung komplexer Fragen und direktes Reagieren auf eingehende Nachrichten in natürlicher Gesprächsform.

Eine offizielle Stellungnahme seitens OpenAI zu den Bloomberg-Berichten steht noch aus.

Strategischer Befreiungsschlag vor dem Börsengang

Für OpenAI kommt dieser Schritt zu einem strategisch entscheidenden Zeitpunkt. Das Unternehmen, das sich Berichten zufolge im Visier eines baldigen Börsengangs befindet, muss dringend neue, nachhaltige Einnahmequellen erschließen.

Bisher ist der Entwickler stark von Software-Abonnements und API-Lizenzen abhängig. Ein eigenes physisches Produkt im Bereich der Unterhaltungselektronik würde nicht nur direkte Hardware-Umsätze generieren, sondern OpenAI auch tiefer im Alltag der Verbraucher verankern – vorbei an den App-Stores von Apple und Google.

Juristischer Gegenwind: Apple klagt wegen Industriespionage

Der Vorstoß in das Hardware-Segment verläuft jedoch nicht ohne Reibung. Erst vor wenigen Tagen hat der iPhone-Konzern Apple eine Klage gegen OpenAI sowie zwei ehemalige Apple-Mitarbeiter eingereicht.

Der Vorwurf: Die beiden Ex-Mitarbeiter sollen sensible Geschäftsgeheimnisse entwendet haben, um den Markteintritt von OpenAI im Bereich der Unterhaltungselektronik massiv zu beschleunigen.

Apple sieht in dem geplanten KI-Lautsprecher offenbar eine direkte Bedrohung für das eigene Ökosystem (rund um Siri und den HomePod) und versucht nun, den neuen Konkurrenten juristisch in die Schranken zu weisen. Ob diese Klage den Marktstart des OpenAI-Lautsprechers verzögern kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Der Kampf um die Vorherrschaft bei der KI im Wohnzimmer hat gerade erst begonnen.