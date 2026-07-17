Display-Revolution: Huawei plant Tandem-OLED für das Pura 100 Pro Max

Im harten Wettbewerb um das beste Smartphone-Display der Welt bereitet Huawei offenbar den nächsten Technologiesprung vor: Gerüchten zufolge soll das absolute Spitzenmodell der kommenden Pura 100-Serie mit einem innovativen, zweischichtigen Tandem-OLED-Bildschirm ausgestattet werden.

Das Flaggschiff-Display der nächsten Generation

Nachdem Huawei seine Pura-Reihe als Speerspitze für mobile Fotografie und edles Design etabliert hat, rückt beim kommenden Generationswechsel die Bildschirmtechnologie in den Fokus. Branchen-Insider berichten, dass der chinesische Technologiekonzern für das Spitzenmodell – das voraussichtlich den Namen Pura 100 Pro Max tragen wird – auf ein 6,9 Zoll großes Tandem-OLED-Display setzt.

Während die Standard- und Pro-Modelle der Serie voraussichtlich weiterhin mit klassischen, einlagigen LTPO-OLED-Bildschirmen (6,6 Zoll) ausgestattet werden, soll das absolute Top-Modell die technologische Vorreiterrolle übernehmen.

Das Prinzip hinter Tandem-OLED

Im Gegensatz zu klassischen OLED-Panels, die auf eine einzelne organische Schicht zur Lichterzeugung setzen, stapelt die Tandem-Architektur zwei emittierende Schichten übereinander. Die Vorteile dieser Pixel-Stacking-Technologie auf Nanoebene sind für den Anwender im Alltag sofort spürbar:

Extreme Helligkeitswerte: Die doppelte Schicht ermöglicht extreme Spitzenhelligkeiten, die selbst bei direkter Sonneneinstrahlung für eine perfekte Ablesbarkeit sorgen.

Die doppelte Schicht ermöglicht extreme Spitzenhelligkeiten, die selbst bei direkter Sonneneinstrahlung für eine perfekte Ablesbarkeit sorgen. Deutlich gesteigerte Energieeffizienz: Da sich die benötigte Leuchtkraft auf zwei Schichten verteilt, müssen die einzelnen Dioden weitaus weniger stark beansprucht werden. Das senkt den Stromverbrauch des Displays bei gleicher Helligkeit erheblich.

Da sich die benötigte Leuchtkraft auf zwei Schichten verteilt, müssen die einzelnen Dioden weitaus weniger stark beansprucht werden. Das senkt den Stromverbrauch des Displays bei gleicher Helligkeit erheblich. Unerreichte Langlebigkeit: Durch die geringere thermische und elektrische Belastung der organischen Materialien sinkt das Risiko für dauerhafte Einbrenneffekte (Burn-In) drastisch. Die Lebensdauer des Panels kann sich dadurch vervielfachen.

Huaweis Weg an die Spitze

Die Integration von Tandem-OLED in ein Smartphone gilt in der Fertigung als extrem anspruchsvoll und kostspielig. Bislang war diese Premium-Technologie vor allem ausgewählten High-End-Tablets – wie dem hauseigenen MatePad Pro – vorbehalten.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, würde Huawei mit dem Pura 100 Pro Max einen direkten Angriff auf die absolute Smartphone-Elite starten und neue Maßstäbe im mobilen Premium-Segment setzen. Neben dem Display-Upgrade wird zudem über ein bahnbrechendes Multi-Kamera-Fusionssystem spekuliert, das die Fotoqualität der Flaggschiffe nochmals auf ein neues Niveau heben soll.