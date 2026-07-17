Ein Denkmal für den „GOAT“: Caviar präsentiert das iPhone 17 Pro in der ultra-limitierten Cristiano Ronaldo Edition

Die Luxusmanufaktur Caviar hat wieder zugeschlagen und präsentiert mit einer exklusiven Sonderausführung des kommenden iPhone 17 Pro eine spektakuläre Hommage an einen der größten Fußballer aller Zeiten: Cristiano Ronaldo. Die extrem seltene „Legends“-Edition vereint feinste Juwelierkunst mit modernster High-End-Technologie.
Luxus im Zeichen der Rückennummer 7
Das Gehäusedesign des veredelten Smartphones ist eine direkte Liebeserklärung an die glanzvolle Karriere des portugiesischen Weltstars. Die Rückseite erstrahlt in den traditionellen Nationalfarben Portugals – Rot und Grün –, die in einem aufwendigen, handwerklichen Verfahren aufgetragen werden.
- Meisterhafte Emaille-Arbeit: Das Porträt von CR7 sowie seine legendäre Rückennummer 7 werden mittels der historischen, hochkomplexen Cloisonné-Zellenschmelz-Technik von Hand gefertigt. Dabei wird die Emaille bei Temperaturen von bis zu 800 °C gebrannt, was für unvergängliche Farbbrillanz sorgt.
- Veredelung mit 24 Karat Gold: Edle Akzente und die geometrischen Konturen, die an stolze Obelisken erinnern, sind mit einer feinen Schicht aus reinem 24-karätigem Gold überzogen.
- Das Wappen Portugals: Als stolzes Symbol seiner Heimat ziert auch das offizielle Staatswappen des Landes die opulente Rückseite des Gehäuses.
Streng limitiert: Nur 19 Exemplare weltweit
Wer ein solches Schmuckstück sein Eigen nennen möchte, muss schnell sein – und tief in die Tasche greifen. In Anlehnung an das Jahr 2019, in dem Ronaldo unter anderem maßgeblich zum Triumph Portugals in der Nations League beitrug, ist die Serie weltweit auf exakt 19 Exemplare limitiert. Jedes Gerät ist ein handgefertigtes Unikat und wird mit einem fünfstufig gesicherten Echtheitszertifikat ausgeliefert.
Der Preis für dieses exklusive Stück Sportgeschichte: ab 11.410 US-Dollar (ca. 10.500 Euro).
Das Duell der Giganten geht weiter
Mit dem Release läutet Caviar die nächste Runde der ewigen Debatte ein. Denn parallel zum Ronaldo-iPhone bringt der Veredler auch eine spezielle Ausführung des Samsung Galaxy Z Fold 8 für Fans von Lionel Messi auf den Markt. Für Sammler und absolute Edelfans von CR7 ist das vergoldete iPhone 17 Pro jedoch das ultimative Statement-Piece, das die unvergleichliche Karriere des Ausnahmestürmers stilvoll auf einem technischen Meisterwerk verewigt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.