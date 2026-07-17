Kamera-Revolution voraus: Erste Details zum vivo X500 Ultra geleakt

Die Gerüchteküche in der Smartphone-Welt brodelt: Der renommierte Insider „Digital Chat Station“ (DCS) hat erste hochspannende Details zur Kameraausstattung und der Systemleistung des kommenden vivo X500 Ultra veröffentlicht. Das neue Flaggschiff schickt sich an, die Grenzen der mobilen Fotografie und Videografie einmal mehr zu verschieben.

Das Herzstück: 35mm-Brennweite und LOFIC-Sensoren im Test

Laut den Informationen des Insiders experimentiert vivo derzeit mit einer veränderten Herangehensweise bei der Hauptkamera. Im Fokus der Entwicklung stehen dabei bahnbrechende Sensor- und Stabilisierungstechnologien:

Der 35mm-Klassiker: vivo testet aktuell eine 35mm-Hauptkamera . Diese im Vergleich zu klassischen Smartphone-Weitwinkeln engere Brennweite ist besonders bei Street- und Porträtfotografen beliebt, da sie eine natürlichere Perspektive und weniger Verzerrungen bietet.

vivo testet aktuell eine . Diese im Vergleich zu klassischen Smartphone-Weitwinkeln engere Brennweite ist besonders bei Street- und Porträtfotografen beliebt, da sie eine natürlichere Perspektive und weniger Verzerrungen bietet. 50-Megapixel-Hauptsensor: Als primärer Sensor wird ein 50-Megapixel-Modell im 1/1,28-Zoll-Format erprobt. Dieser nutzt die zukunftsweisende LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor). LOFIC verhindert das Auswaschen von hellen Bildbereichen (Sättigung) und sorgt für einen extrem hohen Dynamikumfang bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Als primärer Sensor wird ein erprobt. Dieser nutzt die zukunftsweisende (Lateral Overflow Integration Capacitor). LOFIC verhindert das Auswaschen von hellen Bildbereichen (Sättigung) und sorgt für einen extrem hohen Dynamikumfang bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die 200-Megapixel-Alternative: Parallel dazu befindet sich ein riesiger 200-Megapixel-Sensor im 1/1,12-Zoll-Format (ebenfalls mit LOFIC-Technologie) in der Evaluierungsphase. vivo wägt hier offenbar noch ab, welche Konfiguration das beste Verhältnis aus Detailreichtum und Lichtausbeute liefert.

Revolutionäre Bildstabilisierung: Der 8-Grad-Mikrogimbal

Ein absolutes Highlight des kommenden Ultra-Modells ist das physische Stabilisierungssystem. vivo plant den Einsatz eines hochentwickelten Mikrogimbals.

Dieses System soll einen rekordverdächtigen Ausgleichswinkel von bis zu 8° Grad bieten. Zum Vergleich: Herkömmliche optische Bildstabilisatoren (OIS) gleichen meist nur Bewegungen im Bereich von 1° bis 2° Grad aus. Mit einem 8-Grad-Mikrogimbal wären butterweiche Videos aus der Hand und extrem scharfe Nachtaufnahmen ohne Stativ garantiert.

Performance-Monster unter der Haube: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Auch bei der Rechenleistung setzt vivo auf die absolute Speerspitze der Halbleiterindustrie. Das vivo X500 Ultra soll vom kommenden Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 angetrieben werden.

Zukunftsweisendes 2nm-Verfahren: Der Chipsatz wird voraussichtlich in einem hochmodernen 2-Nanometer-Prozess gefertigt.

Der Chipsatz wird voraussichtlich in einem hochmodernen gefertigt. Leistung & Effizienz: Der Sprung auf die 2nm-Plattform verspricht nicht nur eine brutale Rechen- und Grafikleistung für KI-Anwendungen und Gaming, sondern auch eine immense Steigerung der Energieeffizienz, was der Akkulaufzeit des High-End-Smartphones zugutekommen dürfte.

Mit dieser Kombination aus Profi-Kamerahardware, extremem Gimbal-Ausgleich und der Leistung eines 2nm-Prozessors untermauert vivo eindrucksvoll seinen Anspruch, auch in Zukunft das Maß aller Dinge im Bereich der Kamera-Smartphones zu bleiben.